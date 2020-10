VI RICORDATE IL TEATRALE SHOW ASSUNZIONI FIRMATE DA EMILIANO PRIMA DELLE REGIONALI? SONO STATE SOSPESE DAL CONSIGLIO DI STATO. IL GOVERNATORE HA USATO 220 POVERI CRISTI CHE SI ERANO CANDIDATI A UN POSTO PUBBLICO PER FINI ELETTORALI, NEL SILENZIO TOTALE DEI DIRIGENTI DEL PARTITO DEMOCRATICO, CHE HA FATTO FINTA DI NIENTE E SI SONO GIRATI DALL’ALTRA PARTE…

MICHELE EMILIANO FIRMA ASSUNZIONI NELLA SANITA

COME MAI NON INTERVIENE LA MAGISTRATURA DAVANTI A QUESTA FOTO? - EMILIANO CHE FIRMA 200 ASSUNZIONI IN UNA SOCIETÀ PRIVATA MA CONTROLLATA DALLA REGIONE, SENZA CONCORSO, E CIRCONDATO DA ASSESSORI E CONSIGLIERI RICANDIDATI CHE CONSEGNANO ''PERGAMENE DEL POSTO FISSO'' VANTANDOSI DA GIORNI DI QUESTE INTERNALIZZAZIONI PER RACIMOLARE VOTI - UNA SCENA DA FILM DI CHECCO ZALONE, SE FOSSE STATA FATTA DALLA DESTRA SI SAREBBERO CALATI DALL'ELICOTTERO GLI ''SWAT'' COI MITRA SPIANATI

MICHELE EMILIANO

PRIMA DEL VOTO ASSUNZIONI SHOW, DOPO TUTTO BLOCCATO: BEFFA EMILIANO

Da "il Giornale”

Nel Pd si erano girati tutti dall' altra parte fischiettando. Qualcuno invece ha preso la cosa sul serio: saltano le assunzioni «elettorali» che Michele Emiliano aveva trasformato in uno scandaloso show: i 220 candidati al posto pubblico chiamati uno alla volta sul palco di un teatro di Taranto per sedersi di fronte al governatore uscente una settimana prima del voto che l' avrebbe poi riconfermato. Ieri ai 220 è arrivata una lettera dalla Asl: il Consiglio di Stato ha sospeso tutto. Usati a fini elettorali e mazziati.

