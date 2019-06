SGARBI IN ANTEPRIMA A DAGOSPIA: ECCO LA VERITÀ DELLE CENE ELEGANTI - ''BERLUSCONI PAGAVA QUELLE RAGAZZE PERCHÉ ERANO MANTENUTE, NON ERANO PROSTITUTE. AVEVANO UNO STIPENDIO, COME QUALUNQUE CAMERIERA, E AVEVANO ANCHE UNA CASA. NON HO VISTO NESSUNA CHE NON FOSSE CONTENTA''

1. NON È L'ARENA, VITTORIO SGARBI ZITTISCE MARYSTHELL POLANCO: "TI SPIEGO COS'È UNA PROSTITUTA"

Come è morta Imane Fadil? Se lo chiede la sorella Fatima, che parla per la prima volta dopo la scomparsa della modella marocchina. «È un incubo. Abbiamo saputo tardi che stava male, non è giusto», ha dichiarato ai microfoni di Non è l’Arena. Le circostanze della morte sono ancora misteriose. «Il dottore ha detto che è stata avvelenata. Perché non avete chiamato la polizia? Lei poteva ancora dire quello che gli era successo. Nessuno ha fatto niente».

Non sarebbe stata Imane a dire ai medici di essere stata avvelenata. «No, lei mi ha detto al telefono che glielo aveva detto il medico di essere stata avvelenata». E Fatima ha ribadito: «Non riusciva neanche a dirlo, piano piano mi ha detto: “Fatima, non te lo sto dicendo io, me l’ha detto il medico stamattina”». La sorella di Imane Fadil ha spiegato che inizialmente si era parlato anche di lupus, ipotesi che poi è stata esclusa. «Non sappiamo se gli esami sono stati fatti dopo la trasfusione, ma questo farebbe la differenza». Fatima ha spiegato anche in che condizioni ha trovato Imane: «Dovevi vedere che colore aveva. Gli toglievano acqua dalla pancia, non aveva globuli bianchi, continuavano a fare trasfusioni».

MARYSTHELL POLANCO “RUBY? ORA DEVO DIRE LA VERITÀ”

Ma su Imane Fadil è intervenuta anche Marysthell Polanco a Non è l’Arena, che ha esordito con una premessa: «Visto che sono sotto processo devo stare attenta». Imputata nel processo Ruby, aveva dichiarato in un’altra intervista con Massimo Giletti di aver mentito in tribunale e di avere una nuova versione da fornire. E oggi ha spiegato le sue ragioni: «Non posso essere egoista perché sono mamma di tre figli. Ora dire la verità mi fa stare bene». Ma qualche timore comunque lo cova. «La paura c’è sempre, non si sa cosa è successo. Io ho subito pensato che è stata uccisa».

A proposito dell’ex modella marocchina, ha ribadito le sue perplessità sulla sua morte: «Stava bene 15 giorni prima, per me non è stata una morte naturale». In collegamento è intervenuto anche Vittorio Sgarbi, che ha attaccato Marysthell Polanco: «Nessuno vi ha fatto niente, tu eri la più sorridente e complice. Non puoi raccontare altre versioni, eri felice di essere lì». Lei ha replicato: «Lui è un carissimo amico di Berlusconi, lo adora. C’erano la sala cinema e pure quella lap dance… Non si tratta di cambiare versione, ma di dire la verità». Marysthell Polanco ha spiegato che sente di aver sbagliato: «Ho giurato una cosa non vera». Il discorso poi scade nella volgarità: «Nessuno ti ha costretto a fare p… Se non c’era il processo continuavi a prendere c…». Ma per fortuna Giletti riesce a interromperlo.

Sgarbi vs Marysthell Polanco a ''Non è l'Arena''

2. MARYSTHELL POLANCO “IMANE FADIL È STATA UCCISA”/ “RUBY TER? ORA DEVO DIRE LA VERITÀ”

Silvana Palazzo per www.ilsussidiario.net

Parole pesanti tra Vittorio Sgarbi e la ex Olgettina Marysthell Polanco, ospiti di Non è l’Arena su La7 domenica sera, 2 giugno.

In studio da Massimo Giletti il critico d’arte ferrarese ha duramente attaccato la protagonista delle cosiddette “cene eleganti” di Arcore. “Sei pentita solo perché c’è un processo, ma poi pentita di cosa?”, ha domandato Sgarbi. “Ho deciso di dire la verità per i miei figli e la mia famiglia”, la replica dell’ex showgirl, imputata per corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza assieme a Silvio Berlusconi nel processo Ruby Ter.

“Io ho la sensazione che tu faccia questa cosa solo per andare in televisione, altrimenti non ti inviterebbero più da nessuna parte”, l’accusa di Sgarbi. “Stai inventando un reato per compiacere i giudici. Io dico la verità, tu stai mentendo. Tu sei un pentito evidentemente ma non so di che cosa, devi dirmelo”. Per Sgarbi, infatti, “tu non hai commesso nessuno reato, posso testimoniarlo. Loro non sono prostitute, loro sono mantenute. La mantenuta è una che ha un rapporto amicale, una che dorme a casa tua. Lei sarà pentita ma non si capisce di che cosa”.

Secondo il critico, che non ha praticamente lasciato alla Polanco la possibilità di ribattere, “il problema sono quei magistrati che hanno messo sotto scacco queste ragazze impaurendole. Senza processo non ci sarebbero versioni”. Sgarbi ha sostenuto infatti che la Polanco e le altre ragazze non fossero pagate per le prestazioni, e del tutto innocenti. Al che la ex Olgettina è riuscita a difendersi: “Io ho scritto nel 2013 al magistrato che volevo patteggiare. Ma il mio avvocato non ha voluto”. (Fonte: Non è l’Arena)

