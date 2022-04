IL GOVERNO BARCOLLAVA PRIMA DELLA GUERRA, ORA E’ ANCHE PEGGIO - FOLLI: “SE POI SI GUARDA ALLA SEMI PARALISI DELLE CAMERE, SU TEMI CHE NON C'ENTRANO CON L'UCRAINA, MA RIGUARDANO LA CAPACITÀ DELL'ESECUTIVO DI ATTUARE IL SUO PROGRAMMA E DI RISPETTARE LE SCADENZE DEL PNRR, SI DOVREBBE CONCLUDERE CHE IL CONFLITTO INCRINA E NON RAFFORZA LO SPIRITO DI UNITÀ NAZIONALE. E DOMENICA SI VOTA IN FRANCIA: CON UNA VITTORIA DI MARINE LE PEN L'INTERO ASSETTO DELL'UNIONE SAREBBE SCONVOLTO, CON CONSEGUENZE CLAMOROSE ANCHE IN ITALIA”