VIDEO-FLASH! – CROZZA-MATTARELLA: ”LEGGENDO LE PAROLE DEL GOVERNATORE LIGURE, CHE PARLA COME YOGHI, HO SCOPERTO DI ESSERE UNA PRESENZA IMPRODUTTIVA IN QUANTO DA NOVE ANNI HO SCAVALLATO I SETTANTA. CARO ORSO TOTI, ISOLIAMO PURE I SETTANTENNI IMPRODUTTIVI, MA FERMIAMO ANCHE I GOVERNATORI CINQUANTENNI PRODUTTIVI DI CAZZATE”

La Stampa.it: Maurizio Crozza torna a vestire i panni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella puntata di Fratelli di Crozza in onda venerdì 6 novembre alle 21.25 sul Nove, rispondendo con un messaggio a Giovanni Toti che nei giorni scorsi su Twitter ha definito gli anziani "non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese": «Leggendo le parole del Governatore ligure, che parla come Yoghi, ho scoperto di essere una presenza improduttiva in quanto da nove anni ho scavallato i settanta. Caro orso Toti, isoliamo pure i settantenni improduttivi, ma fermiamo anche i governatori cinquantenni produttivi di cazzate».