VIDEO! “GIORGIA MELONI È IMBARAZZANTE. TRE ANNI FA VOLEVA I VACCINI OBBLIGATORI, TRE MESI FA IL GREENPASS, ADESSO FA LA NOVAX” – MARIA ELENA BOSCHI SALTA AL COLLO DELLA MELONI: “SONO FELICE DI STARE CON DRAGHI E NON CON LEI” – LA DUCETTA: "SÌ, MI VACCINO E NON SONO NO VAX. NON SONO CONTRARIA AI VACCINI, SONO ABITUATA A DIRE LE COSE COME LE PENSO ED È MOLTO FASTIDIOSO CHE…”

Giorgia #Meloni è semplicemente imbarazzante. Tre anni fa voleva i vaccini obbligatori, tre mesi fa il #GreenPass, adesso fa la NoVax. Sono felice di stare con Draghi e non con la Meloni. pic.twitter.com/HtEShPFLYZ — Maria Elena Boschi (@meb) July 23, 2021

La presidente dei deputati di Italia Viva contro la leader di Fratelli d'Italia: "Tre anni fa voleva i vaccini obbligatori, adesso fa la no vax. Sono felice di stare con Draghi e non con lei"

“Giorgia Meloni è semplicemente imbarazzante. Tre anni fa voleva i vaccini obbligatori, tre mesi fa il Green Pass, adesso fa la No Vax. Sono felice di stare con Draghi e non con la Meloni”. Così in un post su Facebook Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia Viva, riferendosi alle posizioni espresse dalla leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

"Bene l'approvazione del Green Pass: non una limitazione ma uno strumento di libertà. Non possiamo permettere che per l’ideologia di qualche no vax si torni a contagi, ricoveri e chiusure che già abbiamo visto in passato. Il green pass deve valere anche per i parlamentari. E poi vaccini, vaccini, vaccini", scrive Boschi su Twitter.

Sul tema del vaccino, la stessa Meloni oggi ha spiegato: "Sì, mi vaccino e non sono no vax. Non sono contraria ai vaccini, sono abituata a dire le cose come le penso ed è molto fastidioso che in questo nostro dibattito politico chiunque abbia il coraggio di fare domande su cose che non tornano improvvisamente debba vedersi una qualche etichetta appiccicata addosso, sempre quando il tuo interlocutore non sa cosa rispondere a quelle domande sensate che fai”.

