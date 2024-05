INTERVISTA DI GIANFRANCO FINI AL TG1

Casa Montecarlo: Fini,sentenza illogica.Rimproveri?Disattenzione

(AGI) "Da un lato mi sento deluso perche' confidavo nell'assoluzione anche in ragione del fatto che l'Avvocatura generale dello Stato, parte civile, aveva chiesto l'assoluzione. Contemporaneamente sono molto curioso di legge le motivazioni di questa condanna perche' e' illogica. Io sono stato assolto da tutte le accuse di riciclaggio tranne che per la responsabilta' di aver autorizzato la vendita nel 2008 della maledetta casa di Montecarlo. Di tutto quello che e' accaduto dopo il 2008 io sono stato assolto, anche perche' non avevo alcuna responsabilita'".

Cosi' l'ex presidente della Camera Gianfranco Fini al Tg1. "Io mi sono fatto interrogare tre volte. Come e' andata? Io non accettai la proposta di vendere direttamente a Tulliani quella casa perche' mi sembrava del tutto fuor di luogo. Quando fu detto che c'era una societa' disponibile ad acquistarla dissi alla segreteria amministrativa di verificare la congruita' del prezzo e cosi' e' stato.

Ma non sapevo che dietro c'erano i Tulliani", ha sostenuto. "E i magistrati a questo hanno creduto, altrimenti mi avrebbero condannato anche per le altre ipotesi di riciclaggio", ha continuato. "Non credo di dover scuse a qualcuno perche' non credo di aver fatto torto ad alcuno. Mi devo rimproverare la leggerezza, la disattenzione - ha concluso -. Era mio dovere verificare la reale natura di quella societa' off shore? Forse. Pero' francamente con il senno del poi son piene le fosse".

Casa Montecarlo: Fini, anche a destra qualcuno colse occasione =

(AGI) "A livello umano" ho pagato "un prezzo salato anche per il coinvolgimento familiare. A livello politico ho l'amarezza, perche' qualcuno, magari anche a destra, ha colto un'occasione per dire 'Basta con Fini'. Pero' ci sta nella politica". Lo ha affermato l'ex presidente della Camera Gianfranco Fini, intervistato dal Tg1 dopo la condanna sul caso della vendita della casa di Montecarlo a Giancarlo Tulliani. (AGI)Red

