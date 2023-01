VIENI AVANTI LUIGINO! – DA DOMANI DI MAIO SARÀ A DAVOS, AL WORLD ECONOMIC FORUM (APPUNTAMENTO SNOBBATO DAL GOVERNO ITALIANO). È STATO INVITATO IN QUALITÀ DI EX MINISTRO DEGLI ESTERI E “AMICO DELL’UCRAINA” – PER DI MAIO, CHE PUNTA ALL’INCARICO DI RAPPRESENTANTE UE PER I PAESI DEL GOLFO, È LA PRIMA USCITA PUBBLICA DALLA FINE DEL SUO MANDATO ALLA FARNESINA…

Estratto dell’articolo di Emanuele Buzzi per www.corriere.it

DAVOS WORLD ECONOMIC FORUM 2023

Il ritorno sulla scena internazionale di Luigi Di Maio. L’ex ministro degli Esteri italiano sarà domani e dopo a Davos, al World Economic Forum. Per Di Maio si tratta della prima uscita pubblica dalla fine del suo mandato alla Farnesina. […]

Di Maio è stato invitato in qualità di ex ministro degli Esteri italiano e amico dell’Ucraina. […] parteciperà alla cena di gala «amici dell’Ucraina» ed è stato invitato al panel che vedrà protagonista la first lady di Kiev Olena Zelenska e l’arcivescovo dei cattolici ucraini negli Stati Uniti, Borys Gudziak.

luigi di maio in ucraina.

Alla kermesse di Davos, che quest’anno non vedrà la presenza dei principali esponenti del governo italiano, Di Maio seguirà anche un altro importante incontro sui temi più urgenti che riguardano l’Ucraina: all’incontro parleranno tra gli altri Larry Fink, presidente e Ceo di BlackRock, Bill Ford, presidente e Ceo di Gnerale Atlantic, Andrew Forrest.

luigi di maio in ucraina 3

Di Maio, che è in attesa del responso per l’incarico di rappresentante Ue per i Paesi del Golfo, era stato in visita ufficiale a Kiev lo scorso 25 agosto. Da ministro degli Esteri aveva incontrato Zelensky […] che lo aveva personalmente ringraziato per l’impegno dell’Italia in difesa del popolo ucraino. […]

luigi di maio in ucraina 2 luigi di maio in ucraina volodymyr zelensky luigi di maio volodymyr zelensky luigi di maio 1 denys monastyrskiy luigi di maio luca sabbatucci luigi di maio luca franchetti pardo luigi di maio in ucraina DAVOS WORLD ECONOMIC FORUM 2023