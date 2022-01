ALLA FACCIA DELL’UNITÀ DEL CENTRODESTRA – I SENATORI DI FRATELLI D’ITALIA NON STANNO VOTANDO PER ELEGGERE IL CAPO DELLO STATO: "NON VOTEREMO SCHEDA BIANCA. DOBBIAMO DARE UN SEGNALE, NON SI PUÒ CONTINUARE A RIMANERE PER GIORNI IN STALLO" – IL PARTITO DELLA MELONI ALLA TERZA VOTAZIONE DI OGGI VOTERÀ GUIDO CROSETTO - GIÀ IERI SI ERA NOTATA L’IRRITAZIONE DELLA MELONI NEI CONFRONTI DI SALVINI E TAJANI, CON LA “DUCETTA” CHE STAVA SEDUTA MOLTO LONTANA DAI DUE ALLEATI DURANTE LA CONFERENZA STAMPA PER L’ANNUNCIO DELLA ROSA, COME A MARCARE LA SUA DISTANZA