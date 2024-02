A VOLTE RITORNANO! DOPO LETIZIA MORATTI ANCHE ROBERTO FORMIGONI TORNA IN PISTA. MERCOLEDÌ SARÀ OSPITE DI UN EVENTO DI FORZA ITALIA: "SPERO IN UN PARTITO SCALABILE. CANDIDARMI? SCIOGLIERÒ LE RISERVE A FINE APRILE PERCHÉ NON VOGLIO DARE NESSUN TIPO DI VANTAGGIO. HO RICEVUTO DIVERSE PROPOSTE…”. SI ERA PARLATO DI UNA POSSIBILE CORSA CON FRATELLI D’ITALIA MA L'EX GOVERNATORE LOMBARDO RESTA ANCORA INCANDIDABILE DOPO LA CONDANNA PER CORRUZIONE NEL CASO MAUGERI-SAN RAFFAELE...

Maurizio Giannattasio per il “Corriere della Sera” - Estratti

«Credo e auspico che possa nascere una scalabilità di Forza Italia». È un ritorno con il botto quello di Roberto Formigoni che mercoledì sarà l’ospite di onore a un evento di Forza Italia a Vimercate.

Se da una parte il Celeste non scioglie ancora l’ultima riserva sulla sua candidatura, dall’altra indirizza un messaggio a quello che è stato il suo partito per oltre 20 anni e che già a fine aprile potrebbe tornare a essere la sua casa: «Giusto che questo primo congresso si sia concluso con l’elezione per acclamazione di Tajani perché bisognava dimostrare che FI può continuare ad avere un ruolo importante anche senza Berlusconi evitando conflitti e competizioni interne.

Dopodiché credo e auspico che possa nascere una scalabilità di Forza Italia, che si possano presentare altre figure per competere democraticamente avanzando proposte che non siano solo correnti perché troppo spesso il confronto in un partito è fatto solo di numeri e correnti».

Dove? Con chi? «Mettiamo le cose in chiaro. In questo momento non ho in tasca nessuna tessera di partito, ma l’ultima è stata quella di Forza Italia. La mia storia politica dopo la Dc è stata legata a FI. Il motivo è semplice: sono sempre stato un cattolico popolare che ha militato prima nella Dc e poi in FI che è un partito aderente al partito popolare europeo, in cui i cattolici hanno sempre trovato spazio». Anche se in un recente passato non ha lesinato complimenti a Giorgia Meloni: «Stimo Meloni da tempo. Da quando era compostamente all’opposizione. E poi per la sua azione di governo di oggi. Non ho nulla da osservare se chi cattolico popolare come me scegliesse di militare all’interno di FdI».

E se Formigoni si dovesse trovare di fronte al bivio politico e decidere dove andare che farebbe? FI o FdI? «Siccome c’è qualcuno che ha come compito principale quello di sparare addosso a Formigoni, lasciamoglielo fare senza offrire ulteriori spunti. Scioglierò le riserve a fine aprile perché non voglio dare nessun tipo di vantaggio. Ci sto riflettendo. Ho ricevuto diverse proposte. Anche da altre realtà politiche. Guardo con attenzione anche a quei piccoli gruppi che si rifanno all’esperienza della Dc ai quali auspico che raggiungano l’ unità e si mettano insieme altrimenti è una testimonianza che viene dispersa. Anche da lì ho ricevuto delle proposte».

Formigoni che fa svicola? «È vero, non le ho risposto, nel senso che fa parte del ragionamento che sto facendo. Sia sulla candidatura, sia se mi candidassi dove e con chi mi candiderei (a oggi resta ancora incandidabile, ndr ). In realtà ho in qualche modo risposto dicendo che l’ultima tessera che ho avuto è quella di Forza Italia e l’ho avuta per 20 anni».

Tanti ritorni. Letizia Moratti, Roberto Formigoni, all’appello manca solo Gabriele Albertini: «Ci siamo scoperti grandissimi amici da quando abbiamo lasciato la politica. Ci troviamo spesso a pranzo con altri colleghi e con personaggi della società milanese. Abbiamo fatto parte della stessa avventura».

