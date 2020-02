17 feb 2020 18:43

VONO VOX – LA SENATRICE DI ITALIA VIVA GELSOMINA SILVIA VONO (EX M5S): “IO TRA I RESPONSABILI? NO. È UNA FAKE NEWS, SOSTENGO MATTEO RENZI FINO ALLA FINE” - “HO VISTO IL MIO NOME SUI GIORNALI MA NON SO PERCHÉ. FORSE C’È LA CONVINZIONE CHE UNA PERSONA CHE SI SPOSTA UNA VOLTA SI POSSA SPOSTARE ANCORA. MI DISPIACE CHE GASPARRI, CHE HA CAMBIATO QUATTRO PARTITI, ABBIA PARLATO DI ME. QUANDO PARLA DOVREBBE CONNETTERE TESTA E LINGUA”