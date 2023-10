WASHINGTON, ABBIAMO UN PROBLEMA! RIMBAM-BIDEN RISCHIA LA SINDROME JIMMY CARTER (CHE NEL 1979 SI TROVO’ A GESTIRE DUE CRISI CAUSATE DA IRAN E RUSSIA E PERSE LA CORSA AL SECONDO MANDATO) - “SLEEPY JOE” CROLLA NEI SONDAGGI E TRA I DEMOCRATICI RIPRENDE A CIRCOLARE IL NOME DI GAVIN NEWSOM: COME DAGO-DIXIT, È LUI IL RIMPIAZZO A CUI PENSANO I DEM SE E QUANDO BIDEN SI RITIRASSE DALLA CORSA PER LA CASA BIANCA…

1 - BIDEN AFFONDA NEI SONDAGGI

Viviana Mazza per il "Corriere della Sera" - Estratti

A ottobre l'indice di approvazione di Biden e scesa al 37% (il punto piu basso, come ad aprile) in un sondaggio Gallup. La ragione e il maggior declino tra gli elettori del suo partito registrato dall'inizio della sua presidenza: il 75% dei democratici (rispetto al solito 86%) dice di approvare il suo operato.

Il calo coincide con l'appoggio totale di Biden a Israele dopo l'attacco del 7 ottobre. La maggior parte dei democratici e solidale con Israele, ma c'e un'opposizione soprattutto tra i piu giovani. Intanto, alcuni alleati arabi-americani minacciano di togliere il loro sostegno a Biden per non aver chiesto il cessate il fuoco a Gaza (possono danneggiarlo in Stati in bilico come il Michigan).

C'e chi, come l'esperto di sondaggi Nate Silver si dice poco convinto dalla rilevazione Gallup: ritiene che e presto per valutare l'impatto della guerra sull'opinione pubblica. Ma il timore dei sostenitori e che nel 2024 soprattutto i giovani restino a casa o appoggino un terzo candidato alla Casa Bianca.

Il sito Axios arriva a paragonarlo a Jimmy Carter, che nel 1979 si trovo a gestire due crisi causate dall'Iran e dall'Urss (anche Biden e tra Hamas-Iran e Russia) e perse la corsa al secondo mandato. Gallup osserva che tra i presidenti Usa del dopoguerra solo Carter ebbe un tasso di approvazione peggiore a questo punto della sua presidenza. La ricetta economica di Biden non e apprezzata; la gestione dell'immigrazione e una spina nel fianco. La destra lo martella su crimine e inflazione e in alcuni sondaggi si ritrova dietro al pluri-incriminato Trump. Ora le scelte su Israele potrebbero influenzare sia la guerra che com'e visto in patria.

2 - DEMOCRATICI FILO-PALESTINESI E ANTISEMITISMO BIDEN ADESSO RISCHIA LA "SINDROME CARTER"

Alberto Simoni per "la Stampa" - Estratti

Ha detto John Kirby, portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale che < >. E ribadito che Biden sta premendo su Netanyahu affinche tuteli i civili palestinesi e faccia entrare nella Striscia di Gaza gli aiuti necessari per alleviare le sofferenze. Kirby altro non ha fatto che ribadire la posizione americana che, al di la di accenti e toni che oscillano, si muove su questo filo da ormai due settimane. E un equilibrismo difficile pero perche di fatto restringe le opzioni per il presidente sia sul fronte internazionale sia su quello domestico.

Il sito Axios ha paragonato la situazione di Biden a quella di Jimmy Carter nel 1979. Le analogie ci sono. Democratici al primo mandato; con sfide provenienti da Mosca e dall'Iran; con americani ostaggi in terre lontane; popolarita interna faticosamente attorno al 40% e malumori all'interno del Partito per la leadership.

Nel 1980 Ted Kennedy sfido, indebolendolo, Carter alle primarie. Questa volta Biden si e trovato dapprima un altro Kennedy, l'antivax Robert J. (che poi ha scelto di candidarsi come indipendente) e ora Dean Phillips, deputato del Minnesota che la scorsa settimana ha detto che Biden non puo vincere contro i repubblicani, leggasi Trump, e che quindi bisogna fare qualcosa. Lui si e iscritto alle primarie.

Alla Casa Bianca il riferimento a Carter - sconfitto nel 1980 da Reagan - e un tabu, ma fonti informate a La Stampa hanno spiegato che la campagna sta osservando i movimenti di giovani, minoranza araba e musulmana e ala progressista. E da qui che giungono i pericoli per la leadership e quindi le chance per la rielezione. In Michigan e nel Midwest ci sono distretti in cui il voto arabo, democratico per tradizione, e decisivo e si sta assistendo a frenate nel sostegno a Biden.

