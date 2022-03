ZEMMOUR ABBASSA LA CRESTA – DOPO ESSERE SPROFONDATO NEI SONDAGGI A MENO DI DUE SETTIMANE DAL PRIMO TURNO DELLE ELEZIONI PRESIDENZIALI FRANCESI DEL 10 APRILE, IL POLEMISTA DI ESTREMA DESTRA PROVA AD AGGRAPPARSI ALLA GONNELLA DI MARINE LE PEN, APRENDO ALLA POSSIBILITÀ DI UNIRE LE FORZE, ORGANIZZANDO DEI MEETING IN COMUNE TRA IL PRIMO E IL SECONDO TURNO – INTANTO LE PEN CONSOLIDA IL SUO VANTAGGIO E ACCORCIA LE DISTANZE DA MACRON RISPETTO AL 2017…

1 - ZEMMOUR APRE A MARINE LE PEN

Mauro Zanon per “Libero quotidiano”

manifesti elettorali di eric zemmour

Un fronte sovranista francese unificato. Perla prima volta, il leader del partito "Reconquête!", Éric Zemmour, ha aperto alla possibilità di unire le forze con l'altra candidata all'Eliseo della destra identitaria, Marine Le Pen, guida del "Rassemblement national", organizzando dei meeting in comune tra il primo e il secondo turno delle elezioni presidenziali francesi che si terranno rispettivamente il 10 e il 24 aprile.

marine le pen

«Non siamo arrabbiati l'uno con l'altro», ha assicurato Zemmour ai microfoni di BfmTv, rispondendo «bien sûr», certo, quando la giornalista gli ha chiesto se era favorevole a una riconciliazione con Le Pen dopo il primo turno per non disperdere i voti sovranisti. Zemmour è convinto di qualificarsi al ballottaggio.

«Le assicuro che sarò al secondo turno», ha detto l'ex giornalista del Figaro a BfmTv. «Ho un elettorato composto da classi popolari e da fillonisti (il riferimento è alla borghesia conservatrice che ha votato il gollista François Fillon nel 2017, ndr). Entrambi sostengono il mio progetto. È per questo motivo che posso realizzare l'unione delle destre.

eric zemmour illustrazione the spectator

Le Pen non può, perché ha un elettorato di operai, di piccoli impiegati», ha affermato Zemmour. Ma nonostante le frecciate reciproche degli ultimi mesi, è pronto a creare sinergie tra il primo e il secondo turno col Rassemblement national, per avere più possibilità di battere Emmanuel Macron al ballottaggio.

Secondo Zemmour, la dinamica di riconciliazione delle destre attorno alla sua candidatura spingerà anche numerosi tenori dei Républicains, il partito gollista, a lanciare un appello in suo favore contro Macron: «Quando sarò al secondo turno, Bellamy, Ciotti, Morano inviteranno a votare per me contro Macron».

emmanuel macron e marine le pen

2 - MARINE LE PEN CONSOLIDA IL SUO VANTAGGIO SUL SUO AVVERSARIO PIÙ GRANDE, ZEMMOUR, E GIÀ SOGNA DI BATTERE MACRON

Articolo di “El Pais” - dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

I sondaggi prevedono una vittoria dell'attuale presidente sul leader RN al secondo turno, ma molto più stretta che nel 2017 – scrive Marc Bassets su El Pais

C'è un'aria di ottimismo nella campagna di Marine Le Pen, leader del Rassemblement National (RN) e candidata per la terza volta alla presidenza francese. "Le cose vanno meglio", dice al telefono Louis Aliot, sindaco di Perpignan, ex compagno di Le Pen e vicepresidente del RN. "Penso che ci sia una reale possibilità ed è possibile vincere queste elezioni", aggiunge il leader del partito erede del Fronte Nazionale, la forza storica dell'estrema destra francese fondata dal padre del candidato, il patriarca Jean-Marie.

eric zemmour e marine le pen

Le Pen (Neuilly-sur-Seine, 53) sta vincendo la battaglia contro Éric Zemmour, il popolare opinionista che in autunno ha fatto irruzione sulla scena elettorale e ha cercato di sfidarla per la leadership dell'estrema destra. E già sogna di battere l'attuale presidente, Emmanuel Macron.

Prima che Zemmour entrasse nella campagna, si dava per scontato che nel 2022 si sarebbe ripetuto il duello del 2017: Macron contro Le Pen. Tutto è cambiato in poche settimane. Con la sua sfacciataggine retorica, la sua erudizione da bar e le invettive contro i musulmani e gli stranieri che lo hanno portato più volte in tribunale, il conduttore di talk show ha destabilizzato il leader del RN. E ha sconvolto le previsioni.

MARINE LE PEN - MARION LE PEN

Zemmour ha catturato alcuni dei leader del partito e la figura più illustre: Marion Maréchal, nipote di Marine e nipote preferita di Jean-Marie. Inoltre, voleva rompere la diga che, con maggiore o minore successo, ha separato per decenni la destra tradizionale dei Repubblicani (LR) - il partito gemello in Francia del PP spagnolo - dall'estrema destra.

Nel novembre e dicembre 2021, Zemmour ha eguagliato o superato Le Pen nei sondaggi. Sembrava un candidato in grado di qualificarsi per il secondo turno e sfidare il centrista Macron per la vittoria.

la folla a parigi per zemmour 2

Ma, come spesso nella carriera di Marine Le Pen, è stata cancellata presto. Ora, a poco più di una settimana dal primo turno delle elezioni del 10 aprile, i sondaggi sono unanimi: per quanto riguarda l'estrema destra, Le Pen sconfiggerà Zemmour. Il secondo turno, a cui partecipano i due candidati con più voti, si terrà il 27 aprile.

L'ultimo sondaggio dell'istituto Ifop, che ne pubblica uno al giorno, pone l'intenzione di voto di Le Pen al 21%, 10 punti davanti a Zemmour. La candidata RN è quindi in una comoda seconda posizione, che la qualificherebbe di nuovo, come nel 2017, per il secondo turno. Macron guida le intenzioni di voto con il 27,5%.

marine le pen

Un margine molto più stretto

Nel 2017, Macron ha vinto con il 66% dei voti. Le Pen ha ottenuto il 34%, ora il margine sarebbe molto più stretto. Secondo Ifop, il presidente otterrebbe il 53%; il suo rivale di estrema destra il 47%. Un altro sondaggio, l'istituto Elabe, ha ridotto ulteriormente il margine martedì e ha previsto una vittoria di Le Pen.

"A poco a poco ci stiamo avvicinando al margine di errore", ha detto Aliot. Secondo lui, la chiave per la vittoria al secondo turno è l'affluenza: "Più alta sarà l'affluenza, più importante sarà il risultato di Marine Le Pen. Perché abbiamo un elettorato popolare, piuttosto di classe medio-bassa, e queste persone votano solo quando c'è qualcosa in gioco e pensano che possiamo vincere."

ERIC ZEMMOUR

Aliot ha conquistato la carica di sindaco di Perpignan - la più grande città governata dal RN - nel 2020 con una strategia simile a quella di Le Pen: ammorbidendo gli angoli più aspri della retorica, presentandosi come un manager pragmatico piuttosto che un ideologo, e contando sul rifiuto dell'amministrazione uscente per attirare voti da altre tendenze politiche.

Le Pen era impegnata da anni nel cosiddetto processo di depolarizzazione. L'obiettivo era quello di ripulire l'immagine del suo partito, che era associato al razzismo, alla xenofobia e all'antisemitismo. Ha espulso suo padre. Ha ribattezzato il partito. Ha affermato di non essere né di destra né di sinistra e ha usato il discorso populista di "quelli in basso" contro "quelli in alto". Come il Partito Comunista per decenni, il FN e più tardi il RN si sono presentati come il "primo partito dei lavoratori" in Francia.

marine le pen ed emmanuel macron

La stessa candidata, che nel 2017 ha dimostrato la sua inadeguatezza nel dibattito televisivo contro Macron, ha fatto sforzi nel corso degli anni per prepararsi meglio e per apparire come un politico affidabile e amichevole.

Ma la depolarizzazione ha lasciato libero il terreno della vecchia estrema destra. Ed è stato occupato da Zemmour, il figlio di ebrei algerini che rivendica la figura di Philippe Pétain, il leader della Francia che collaborò con i nazisti, e promuove la teoria razzista della grande sostituzione degli europei bianchi con africani e arabi.

eric zemmour a parigi 1

Dopo il suo momento di gloria, Zemmour sta scomparendo. "Ha fatto una campagna molto aggressiva, molto violenta: la gente ha visto che non aveva il portamento di un presidente della Repubblica", giudica il sindaco di Perpignan.

Il radicalismo di Zemmour, al contrario, permette a Le Pen di apparire più moderata, anche se le sue idee sull'immigrazione non sono così diverse. "Durante questi cinque anni ha lavorato molto", dice Aliot. "È serena, per niente ansiosa. I francesi percepiscono questa solidità."

marine le pen mascherinata

Le provocazioni e gli sfoghi, che hanno portato i riflettori sul conduttore di talk show quando è entrato nella campagna, hanno finito per danneggiarlo. L'invasione della Russia in Ucraina lo lascia in una brutta posizione. Non solo per la sua entusiastica ammirazione per Vladimir Putin. Le Pen è stata anche un'ammiratrice del presidente russo, e non solo: gli ha fatto visita durante la campagna del 2017, e in una precedente campagna si è finanziata con un prestito di una banca russa.

eric zemmour

Entrambi, tuttavia, non hanno reagito allo stesso modo dopo l'invasione del 24 febbraio. Le Pen ha difeso l'accoglienza dei rifugiati ucraini in Francia. Zemmour ha mantenuto il suo solito discorso. "Preferisco la Polonia", ha detto. "Non è giusto allontanare così tanto le persone dal loro paese, e destabilizzare la Francia, che è già sommersa dall'immigrazione".

Forse pensava di dimostrare la coerenza ideologica. Forse, come sottolinea Brice Teinturier dell'istituto di sondaggi Ipsos, era un segno di "rigidità", della sua incapacità di allontanarsi dalle sue teorie. E questo è un altro dei vantaggi di Le Pen: si è adattata alle preoccupazioni dell'elettorato. Ha messo l'immigrazione in secondo piano; ora parla soprattutto di economia.

putin le pen

"Abbiamo concentrato i nostri argomenti sul potere d'acquisto", sostiene Aliot, "e oggi è questo che preoccupa i francesi: come sbarcare il lunario con l'aumento dei prezzi degli alimenti e dell'energia."

La battaglia interna all'estrema destra rivela un sottofondo di questa campagna: le questioni di portafoglio hanno la precedenza sulle questioni di identità. Le Pen ne ha preso atto presto, Zemmour no

eric zemmour presenta il suo partito la reconquete 2