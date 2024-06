13 giu 2024 18:34

L'INCLUSIONE HA UN LIMITE - LA NUOTATRICE TRANSGENDER AMERICANA LIA THOMAS NON POTRÀ GAREGGIARE ALLE OLIMPIADI - LO HA DECISO IL TRIBUNALE ARBITRALE PER LO SPORT, TIRATO IN BALLO DALLA STESSA THOMAS, CHE CONTESTAVA UN REGOLAMENTO DEL 2022. LE NORME PREVEDONO CHE CHIUNQUE "ABBIA ATTRAVERSATO QUALSIASI MOMENTO DELLA PUBERTÀ MASCHILE" NON POSSA GAREGGIARE NELLA CATEGORIA FEMMINILE NELLE COMPETIZIONI D'ELITE. UNA REGOLA INTRODOTTO PROPRIO DOPO CHE NEL 2020 LIA THOMAS AVEVA BATTUTO EMMA WEYANT IN UNA GARA DI STILE LIBERO…