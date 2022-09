A 55 GIORNI DAL MONDIALE, COME SONO MESSE LE "BIG"? - NONOSTANTE LE PRESTAZIONI DISASTROSE DELL'INGHILTERRA IN NATIONS LEAGUE LA POSIZIONE DEL CT SOUTHGATE È SALDA: SARA' LUI A GUIDARE LA NAZIONALE DEI TRE LEONI IN QATAR - I DATI SONO IMPIETOSI: ZERO VITTORIE E UN SOLO GOL SEGNATO, COME IL LICHTENSTEIN E PEGGIO DELLA GIBILTERRA - ANCHE LE ALTRE "GRANDI" FANNO FATICA: LA FRANCIA È GIÀ ESCLUSA DALLE SEMIFINALI E LA SPAGNA…

Stefano Boldrini per “il Messaggero”

IL CT GARETH SOUTHGATE

L'Inghilterra ha segnato appena un gol in questa edizione di Nations League, come il Liechtenstein: solo San Marino, a quota zero, ha fatto peggio. Persino Gibilterra, con due centri, è andata meglio. L'unica rete della banda di Gareth Southgate, firmata da Harry Kane, è arrivata su rigore, contro la Germania. Leoni convertiti in gatti siamesi e raffica di critiche sul collo del ct: SouthgateOut imperversa su Twitter, mentre i grandi giornali gli hanno voltato le spalle.

ITALIA INGHILTERRA

«I sostenitori di Gareth Southgate difendono il loro uomo, sostenendo che non ha i giocatori. A parte naturalmente talenti come Kane, Sterling, Foden, Rice, Bellingham, James, Saka e Grealish, più quelli ignorati a Milano come Alexander-Arnold. Un miliardo di sterline di talento. Sufficiente per costruire una squadra», scrive Henry Winter, firma principe del Times.

ITALIA INGHILTERRA

Inghilterra ultima nel gruppo A3 di Nations, retrocessa in serie B e già nel panico, a 55 giorni dal mondiale. Oggi, a Wembley, ultimo test contro la Germania: il 21 novembre, contro l'Iran, l'esordio iridato in Qatar. Per la prima volta, stasera, risuoneranno le note di God Save the King e l'avversario è l'eterna Germania, bastonata dall'Ungheria tre giorni fa e ancora discontinua sotto la guida di Hans-Dieter Flick. La scimmia sulla spalla di Southgate è il postulato di Gary Lineker: «Il calcio è un gioco semplice. Ventidue uomini inseguono il pallone e alla fine, vince sempre la Germania».

ITALIA INGHILTERRA

La Football Association non si lascia influenzare dall'orda social e non esiste un rischio esonero, ma partire per il mondiale con il vento contrario 200 km l'ora, non è il massimo della vita. «E' una fase di difficoltà, ma sono queste le sfide che attendono un allenatore dice Southgate -. Contro l'Italia non siamo andati male, ma ci sta girando male». Il quarto posto al mondiale di Russia nel 2018 e la medaglia d'argento all'europeo dello scorso anno, dopo il ko ai rigori contro gli azzurri di Roberto Mancini, sono crediti importanti, ma un digiuno di 495' in materia di gol e cinque gare senza vittorie hanno fatto scattare l'allarme.

ITALIA INGHILTERRA

La crisi dell'attacco merita i titoli di testa: il digiuno di gente come Kane, Sterling, Foden, Abraham e Grealish non può passare sottotraccia. Ma c'è qualcosa di più profondo nella crisi dell'Inghilterra e si chiama mancanza di creatività: gira e rigira, si continua a inseguire l'erede di Gascoigne, ovvero l'uomo che, al netto degli eccessi nella vita privata, in campo riusciva a inventare sempre qualcosa.

LE ALTRE

francia austria

Non c'è solo l'Inghilterra a battere la fiacca. La Francia, trionfatrice dell'edizione precedente, è terza nel girone A1, già esclusa dalle semifinali: campioni mondiali in carica, i Blues possono guardare oltre, ma qualcosa non torna. L'abbondanza di talento e il fattore-Mbappé sono buone ragioni per essere ottimisti, ma il calcio non ha pietà. La Germania è discontinua. La Spagna ha incassato la sconfitta a Saragozza con la Svizzera e si giocherà domani la qualificazione a Braga, in casa del Portogallo. Anche nel caso della Roja, il talento è un ombrello poderoso, ma in difesa ci sono problemucci.

SUDAMERICANE

nazionale brasiliana

Tra le favorite per il Qatar, vento in poppa per le sudamericane. Il Brasile ha strapazzato a Le Havre il Ghana (3-0) in amichevole, trascinato da Richarlison: doppietta dell'attaccante del Tottenham, sempre più uomo-bomber sotto la guida di Conte. Anche l'Argentina ha fatto 3-0, contro l'Honduras, a Miami, con due reti di Leo Messi: la nazionale di Scaloni non perde da 34 gare.

argentina honduras

Mancano otto settimane al Qatar e tante cose possono cambiare, ma i problemi di oggi possono diventare macigni per i ct nella fase di avvicinamento. Ultimo sguardo: la Macedonia del Nord, che il 24 marzo scorso ci sbatte in faccia le porte del mondiale, è seconda nel gruppo C4 della Nations. Domani, a Skopje, sfida imperdibile contro la Bulgaria: non ce ne faremo mai una ragione.

southgate saka gareth southgate GARETH SOUTHGATE CON GIORGIO CHIELLINI