ADIEU BUFFON! “CI SONO SOLO DUE POSTI AL MONDO DOVE POSSIAMO VIVERE FELICEMENTE: A CASA E A PARIGI”, SUPERGIGI SCOMODA HEMINGWAY PER SALUTARE IL PSG – DIETRO IL NO AL RINNOVO, IL RIFIUTO DI FARE PANCHINA A AREOLA SU CUI PUNTA IL TECNICO TUCHEL – BUFFON NON VUOLE SMETTERE: “PRONTO PER NUOVE SFIDE” – I TIFOSI DELLA LAZIO: “VIENI DA NOI”

Dal profilo Instagram di Gigi Buffon

buffon allo stadium per barzagli

Ernest Hemingway ha scritto che “ci sono solo due posti al mondo dove possiamo vivere felicemente: a casa e a Parigi”.

Da oggi per me queste due cose un po’ coincideranno. Parigi, a suo modo, sarà per sempre anche un po’ casa.

Grazie per ciò che ho avuto la possibilità di vivere. Grazie per l’accoglienza, le emozioni e le fatiche vissute assieme. Uno vicino all’altro. Compagni di lavoro, di squadra e di viaggio.

buffon

12 mesi fa sono arrivato pieno di entusiasmo, accolto dall’incredibile calore dei tifosi. Mi avete commosso. Grazie ancora con tutto il cuore.

Riparto più ricco e soddisfatto di un’esperienza che mi ha certamente migliorato e fatto crescere ulteriormente. Oggi si conclude questa mia avventura fuori dall’Italia: il psg mi ha proposto un rinnovo di contratto che non mi sono sentito di accettare spinto dal desiderio di prepararmi a nuove esperienze umane e nuove sfide professionali.

BUFFON

Ringrazio il Presidente Nasser, i dirigenti e tutti i miei compagni di squadra che mi hanno regalato tanti giorni di spensierata giovinezza. Vi auguro il meglio convinto che continuerete a scrivere insieme le pagine di questa importante storia.

BUFFON

Da www.cittaceleste.it

psg united buffon

L’annuncio dell’addio di Buffon al Psg è fresco, ma i tifosi biancocelesti non hanno perso un attimo di tempo. Hanno invaso il suo profilo, chiedendogli di chiudere a tutti i costi la sua carriera alla Lazio. Supergigi non ha mai nascosto la sua stima per questo popolo, chissà se esiste davvero uno spiraglio. Di sicuro l’ex portierone bianconero proseguirà fra i pali, non ha ancora nessuna intenzione di smettere col calcio.

buffon

E’ lo stesso agente Silvano Martina, in esclusiva ai nostri microfoni, a rivelarlo: “Gigi non smetterà di giocare, oggi ha incontrato il Psg e abbiamo deciso che separarci fosse la soluzione più giusta. Adesso il mio assistito mi ha detto che si vuole prendere due giorni di tempo e di tranquillità per riflettere insieme alla sua famiglia sul suo futuro”. Sarebbe un sogno se fosse davvero alla Lazio, si muova Lotito: “Dopo l’annuncio dell’addio sono stato bombardato di telefonate, ma ancora non c’è nessuna decisione.Farebbe piacere un interessamento.

buffon areola

Oltre ovviamente la Juve, Gigi ha nel cuore la Carrarese, il Genoa e proprio la Lazio. Ha sempre espresso il proprio apprezzamento, ma il club biancoceleste ha già un ottimo portiere come Strakosha in quel ruolo”. Sì, ma Buffon è e sarà per sempre il numero uno. In più il suo rapporto con i tifosi biancocelesti è sempre stato speciale, e ciò si evince anche dai tanti commenti che stanno comparendo sotto al post con il quale Gigi ha salutato il Psg.

