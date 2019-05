28 mag 2019 18:13

ALLEGRI, CHE MESSI IN PIEGA! - DOPO IL DIVORZIO CON LA JUVE PER MAX, CHE NELL'ULTIMA GARA ALLO 'STADIUM' HA SFOGGIATO UN NUOVO LOOK, C'E' IL BARCELLONA? – LA STAMPA CATALANA SPARA: VIA VALVERDE, ANCHE IL TECNICO LIVORNESE NELLA ROSA DEI CANDIDATI ALLA PANCHINA BLAUGRANA INSIEME AL CT DEL BELGIO MARTINEZ E A RONALD KOEMAN…