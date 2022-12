ANNO NUOVO, CONTRATTO NUOVO - A GENNAIO MOLTI CALCIATORI VANNO IN SCADENZA E POTRANNO ACCORDARSI CON ALTRE SQUADRE - LA LISTA DEI POSSIBILI SVINCOLATI È IMPRESSIONANTE: DA MESSI A BENZEMA, PASSANDO DA SKRINIAR, KANTÉ E JORGINHO - IL PRESIDENTE DEL PSG, STA FACENDO DI TUTTO PER RINNOVARE IL CONTRATTO DEL FENOMENO ARGENTINO, L'INTER NON VUOLE PERDERE LO SLOVACCO A ZERO E POTREBBE…

Gianluca Oddenino per “La Stampa”

MESSI

Più che l'anno nuovo, sarà l'anno zero del calcio. La lista dei «parametri zero» che nel 2023 illumineranno la vetrina del mercato internazionale è tanto lunga quanto impressionante: da Messi a Benzema, passando per Rabiot, Jorginho e Skriniar, si può allestire una squadra capace di vincere tutto.

KARIM BENZEMA

Da tempo i potenziali svincolati sono una delle principali attrattive per chi vuole comprare bene senza spendere soldi per i cartellini e così, stagione dopo stagione, sempre più giocatori decidono di andare in scadenza per guadagnare di più essendo padroni del proprio destino. Gennaio sarà il mese decisivo perché i club coinvolti cercheranno di rinnovare i contratti che terminano a giugno oppure proveranno a vendere il giocatore per evitare il danno e la beffa dell'addio gratuito in estate, mentre chi vuole ingaggiare un "parametro zero" cercherà di blindare l'affare futuro con il diretto interessato.

luka modric

Il balletto è già iniziato e il Psg sta facendo di tutto per trattenere Messi, a maggior ragione dopo la conquista del Mondiale: la trattativa per prolungare di un altro anno mantenendo lo stipendio da 30 milioni di euro netti a stagione è ben avviata e dopo le vacanze può arrivare anche la firma con l'annuncio ufficiale.

Il Barcellona ha sognato il ritorno della Pulce in blaugrana, ma non ci sono soldi "freschi" per una società sull'orlo della bancarotta e poi Al-Khelaifi non vuole rinunciare al tridente dei sogni Messi-Mbappé-Neymar per vincere la Champions. Il Real Madrid campione d'Europa in carica è uno dei club più esposti sugli svincolati, visto che oltre al Pallone d'oro Benzema anche due totem come Modric e Kroos sono in scadenza (senza dimenticare Asensio, Ceballos e Nacho), ma difficilmente Florentino Perez perderà tre senatori di quel calibro.

de gea

Più delicato il discorso nel Manchester United dove il numero 10 Rashord è in scadenza e può andare via anche il portiere De Gea, mentre nel Chelsea sono in scadenza due top player come Jorginho e Kantè oltre al 38enne Thiago Silva. Le opportunità, dunque, non mancano e storicamente la Juventus ha sempre guardato con grande attenzione agli svincolati. In questi anni ha fatto ottimi affari con Pirlo, Pogba (la prima volta), Dani Alves, Khedira, Llorente e Rabiot (nell'ultimo anno), ma ci sono stati anche Lucio, Ramsey e Anelka.

jorginho

Ora sta trattando l'ingaggio per giugno del terzino sinistro spagnolo Alejandro Grimaldo (Benfica) e allo stesso tempo deve risolvere una serie di rebus. Cuadrado e Alex Sandro sono in scadenza e andranno via perché non tira aria di prolungamento, mentre c'è da capire il futuro dell'argentino Di Maria (il campioni del mondo torna a Torino solo il 2 gennaio con Paredes) e soprattutto trovare una soluzione per Rabiot.

milan skriniar

Il centrocampista francese oggi inizierà ad allenarsi alla Continassa e Allegri ha già chiesto di rinnovargli il contratto, considerandolo centrale nel suo progetto, ma lui vorrebbe andare in Premier e così la Juve cerca di capire se può monetizzare subito la sua cessione (la richiesta è di 15 milioni per il cartellino) per evitare di perderlo a zero tra sei mesi. Rabiot non è l'unico caso in Serie A, visto che l'Inter da tempo sta cercando di trattenere i difensori Skriniar (fa gola a tutti i principali club europei) e De Vrij.

N'Golo Kante

I nerazzurri sono arrivati ai tempi supplementari, in bilico c'è anche il centravanti Dzeko, mentre la Roma è vicina all'ultimatum per Smalling. Il difensore inglese piace alla Juve, che guarda con interesse anche all'attaccante Muriel (c'è però un'opzione fino al 2024 nel suo contratto) in un'Atalanta dove già Malinovskyi cambierà aria dopo essere entrato nell'elite dei «parametro zero».