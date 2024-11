19 nov 2024 11:36

GLI ARBITRI CON I CONTI IN FUORIGIOCO - IL FISCO HA SANZIONATO ALMENO 50 TRA DIRETTORI DI GARA, GUARDALINEE E ADDETTI AL VAR, PER AVER EVASO LE TASSE SUI COMPENSI UEFA: MOLTI DI LORO NON AVEVANO DICHIARATO I SOLDI GUADAGNATI PER DIRIGERE PARTITE FUORI DALL'ITALIA E ALCUNI SONO STATI PAGATI SU CONTI ESTERI - TRA LE PERSONE COINVOLTE CI SONO ANCHE GIANLUCA ROCCHI, OGGI DISEGNATORE ARBITRALE DI SERIE A E SERIE B, E DANIELE ORSATO - L'AVVOCATO DI ROCCHI: "UN ERRORE DOVUTO A NORME NON CHIARISSIME…"