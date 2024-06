AVETE VOLUTO ‘ANDONIO’ CONTE? MO' CORRETE! – IL METODO DEL NUOVO TECNICO DEL NAPOLI SVELATO DALL’EX PREPARATORE PAOLO BERTELLI CHE RICORDA CALCIATORI "VOMITARE PER LO SFORZO E MATRI COL GHIACCIO DOPO UN ALLENAMENTO": “CONTE E’ ESIGENTE E DETERMINATO, CHIEDE UN LAVORO AD ALTA INTENSITÀ” – IL VIDEO DELLA BRUTALE SESSIONE DI ALLENAMENTO DEL TOTTENHAM CON KANE CHE VOMITA E SON CHE SVIENE – VIDEO

?Harry Kane vomited & Son Heung-min collapsed in a brutal training session organised by Antonio Conte. ?Spurs fitness coach Gian Piero Ventrone nicknamed ‘The Marine’, is known for putting ferocious demands on his players.#THFC | #COYS | #SpursInSeoulpic.twitter.com/ctPw6Tdxb7 — Last Word On Spurs (@LastWordOnSpurs) July 11, 2022

Estratti da fanpage.it

Qualcuno lo conosce come il "mago dei muscoli" per altri è semplicemente Paolo Bertelli, preparatore atletico con una lunghissima e prestigiosa esperienza alle spalle.

Oggi è nello staff di Andrea Pirlo alla Sampdoria e negli anni ha lavorato al fianco di altri grandi allenatori del calibro di Luciano Spalletti, Claudio Ranieri, Roberto Mancini e Antonio Conte con cui ha collaborato per ben 7 anni. Fiorentina, Venezia, Udinese, Roma, Juventus, Chelsea passando per la Nazionale Italiana nel biennio con Conte fino alle esperienze con Pirlo in bianconero, in Turchia e poi in Liguria.

È stato con Conte tra Juventus, Nazionale e Chelsea. Quanto è esigente dal punto di vista atletico?

"Sono stato sette anni con lui. È un allenatore esigente, giustamente, anche per quanto riguarda la componente atletica. Per lui c'è un aspetto psicologico di base a tutto il suo lavoro, ovvero resistere alla difficoltà: essere resiliente per sapere reagire in partita".

Com'è il suo approccio?

"Lui è una persona determinata, sa come raggiungere gli obiettivi, ma chiaramente ha il suo carattere. È uno molto esigente che tiene alta sempre la tensione, in maniera positiva".

Qual è l'aneddoto che ricorda più legato alla sua esperienza con Conte?

"Eravamo in ritiro negli Stati Uniti e faceva un caldo incredibile. Ricordo di aver fatto notare a Conte questo problema dell'alta temperatura che avrebbe reso difficile ai calciatori allenarsi con così tanta umidità. Lui però ha voluto svolgere lo stesso gli allenamenti ed è finita con qualcuno, ricordo Matri, col ghiaccio secco addosso".

E poi cosa è successo?

"Lui a quel punto decide di andare a correre con Angelo Alessio percorrendo 15o metri. A un certo punto tornano indietro e Conte mi dice: ‘Avevano ragione i ragazzi, oggi è veramente dura'".

Quella era una squadra da rilanciare, un po’ come il suo Napoli. Il lavoro mentale va di pari passo a quello atletico? E quanto sa essere stimolante Conte in allenamento?

"Lui ha una metodologia e una proposta stimolante ma impegnativa. Richiede una massima focalizzazione e attenzione. La risposta è riuscire a fare la domenica ciò che si prova in settimana durante gli allenamenti".

I calciatori che vomitano nella preparazione di Conte: è un mito da sfatare?

"Sono casi isolati, succede anche ad altri e non solo a Conte. Può succedere qualche volta".

