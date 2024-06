7 giu 2024 13:35

AVEVA RAGIONE PELLEGRINI! LE RIVELAZIONI DELLA ESCORT ROMENA A CORONA SUI SUOI INCONTRI COL CAPITANO DELLA ROMA ERANO FALSE. I DUE NON SI SONO MAI CONOSCIUTI: NON CI SONO TELEFONATE E ANCHE GLI ACCERTAMENTI SUI CONTI CORRENTI HANNO ESCLUSO PASSAGGI DI DENARO – SEQUESTRATI I CELLULARI DELLA DONNA PER SCOPRIRE CON CHI ABBIA ARCHITETTATO IL RAGGIRO - LEI ORA È ACCUSATA DI CALUNNIA E DIFFAMAZIONE. CORONA SAREBBE INDAGATO PER DIFFAMAZIONE (ANCHE SE IN PROCURA NON CONFERMANO…)