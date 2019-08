ODIFREDDI È CALDISSIMO! ''LEGALIZZIAMO TUTTE LE DROGHE, DALLA MARIJUANA ALL'ECSTASY, CHE SE USATA IN MANIERA SENSATA, TI FA VEDERE LE COSE IN MANIERA DIFFERENTE, COME INSEGNA ALDOUS HUXLEY. VINO E FUMO UCCIDONO MOLTO DI PIÙ - GLI ITALIANI SONO DEI VOLTAGABBANA, UN POPOLO CHE NON STUDIA - IL CALO DEMOGRAFICO È FINTO, SIAMO TROPPI SUL PIANETA E DOVREMMO LIMITARE LE NASCITE: FATE SESSO MA NON FATE FIGLI - LE CHIESE SONO DA NAZIONALIZZARE E TRASFORMARE IN MUSEI''