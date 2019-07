BERRETTINI, LA LUCE OLTRE LA RETE – FEDERER IMPARTISCE UNA LEZIONE DI TENNIS AL 23ENNE ROMANO, CHE SALUTA WIMBLEDON AGLI OTTAVI DI FINALE – FINISCE 6-1, 6-2, 6-2 IN UN’ORA E TREDICI MINUTI, CON RE ROGER CHE NON SBAGLIA PRATICAMENTE NULLA – MA PER BERRETTINI È STATO UN TORNEO DI TUTTO RISPETTO – VIDEO

Matteo Berrettini saluta Wimbledon agli ottavi di finale. Il tennista romano ha perso contro il campione svizzero Roger Federer , numero 2 del seeding e otto volte campione sui prati di Church Road, per 3 set a 0 con il punteggio di 6-1, 6-2, 6-2 in un'ora e tredici minuti.

L'azzurro ha pagato caro l'emozione di giocare il suo primo ottavo di uno slam in carriera sul Centrale di Wimbledon contro il campionissimo elvetico. Al di là del risultato resta comunque un ottimo torneo quello disputato dal tennista romano che ormai non è più ua speranza ma un certezza per il movimento azzurro.

Troppo Federer per Berrettini

L'emozione tradisce l'azzurro che non entra mai in partita. Berrettini perde il servizio al quarto game con l'elvetico che non sbaglia praticamente nulla. All'azzurro manca il servizio, per lui solo 45% di prime messe in campo, e per Federer è un gioco da ragazzi chiudere il set con il punteggio di 6-1 in soli 18 minuti.

Stesso copione nel secondo parziale con Berrettini che perde il suo secondo turno di battuta e Federer domina e chiude il set con il punteggio di 6-2. Nell'ultimo parziale il romano manca un facile smash e regala subito il break al campione elvetico. Federer è cinico e chiude la contesa 6-2.

