20 set 2023 14:52

BIANCONERI CON I CONTI IN ROSSO: SLITTA A OTTOBRE L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO JUVE PER "QUESTIONI TECNICHE" - SI VA VERSO LA CHIUSURA CON UN ROSSO DI CIRCA 110 MILIONI DI EURO, INFERIORE RISPETTO A QUELLO DELL'ESERCIZIO 2021/22 (-239,3 MILIONI DI EURO). MA PER PORTARE CONFORTO AI CONTI LA CHAMPIONS SERVE A TUTTI I COSTI - OGGI SPALLETTI IN VISITA ALLA CONTINASSA PER MONITORARE I CONVOCABILI IN NAZIONALE...