Filippo Bonsignore per il “Corriere dello Sport”

fotomontaggio di dybala con la maglia del barcellona 3

Più estero che Italia, la caccia alla Joya è partita. Ora che è stata scritta la parola fine sulla storia lunga sette anni tra Dybala e la Juve, si apre il capitolo del futuro. Dove giocherà il numero 10 il prossimo anno?

La rincorsa è iniziata e promette fuochi d’artificio, anche perché un giocatore del genere gratis sul mercato è un boccone troppo prelibato per lasciarselo sfuggire. Così è logico che i grandi club di mezza Europa abbiano seguito da settimane ormai, e più concretamente e con speranze crescenti nelle ultime ore, l’evoluzione del rapporto tra l’argentino e la Signora.

fotomontaggio di dybala con la maglia del barcellona 2

La brusca fine del matrimonio apre scenari intriganti e forse impensabili. Da più parti c’era la convinzione che alla fine si potesse arrivare al traguardo del rinnovo. L’interrogativo sulla prossima destinazione di Dybala inquieta non poco il popolo bianconero, quanto meno la parte che non ha approvato la scelta della società di non prolungare il contratto.

dybala in maglia inter 1

La paura infatti si chiama Inter ma è un timore che sembra destinato ad evaporare presto perché dal club nerazzurro l’ipotesi di un assalto a Paulo viene esclusa. L’orizzonte più probabile diventa quindi l’estero.

dybala atletico madrid 3

Lontano dall’Italia, insomma: il rischio già corso da Dybala tre anni fa, nell’estate 2019, quando l’argentino venne quasi venduto al Manchester United (nell’ambito di uno scambio con Lukaku) prima del tentativo con il Tottenham.

fotomontaggio di dybala con la maglia del barcellona 4

Entrambe le destinazioni furono rifiutate da Dybala; ora una porta verso la Premier League potrebbe riaprirsi. Ci sono sempre gli Spurs interessati, ancora di più adesso che Fabio Paratici è responsabile dell’area tecnica e Antonio Conte siede in panchina. E il tecnico è uno che ha sempre stimato la Joya.

dybala in maglia inter 2

Sempre nel nord di Londra, si sta muovendo l’Arsenal di Arteta, in corsa con il Tottenham per un posto al sole della Champions League. Dybala non ha mai considerato l’Inghilterra come prima opzione, visto il calcio fisico che si gioca Oltremanica, ma adesso non chiude a priori all’idea.

IN SPAGNA

La componente più “pesante” delle pretendenti sembra però al momento quella spagnola. L’Atletico Madrid negli ultimi giorni ha iniziato a valutare con attenzione il profilo del Diez. Diego Simeone apprezza non poco le caratteristiche del suo connazionale e sta pensando a come inserirlo nel puzzle dei Colchoneros.

