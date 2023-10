I CALCIATORI COINVOLTI NELLO SCANDALO SCOMMESSE HANNO PUNTATO ANCHE SU SERIE A E CHAMPIONS LEAGUE? - LE CHAT IN MANO AGLI INQUIRENTI DIMOSTREREBBERO CHE I GIOCATORI AVREBBERO EFFETTUATO PUNTATE MOLTO ALTE (DA PIÙ DI UN MILIONE DI EURO) SIA SUL CAMPIONATO ITALIANO CHE SULLA COPPA CAMPIONI - SE COSI' FOSSE, I CALCIATORI RISCHIEREBBERO MOLTO DI PIU' DI UNA SEMPLICE SOSPENSIONE…

Estratto dell'articolo di Maurizio De Santis per www.fanpage.it

Tutto è iniziato con l'indagine condotta dalla Procura di Torino su scommesse effettuate online attraverso piattaforme illegali. Quando gli inquirenti hanno messo sotto la lente il materiale probatorio raccolto si sono accorti che c'era un filone del dossier meritevole di attenzione e ricerche più dettagliate. Un capitolo a parte, quello delle puntate fatte dai calciatori attraverso bookmakers illeciti. […]

La posizione di Nicolò Fagioli, auto-denunciatosi e subito dichiaratosi a disposizione delle autorità, è stato il buco della serratura che è servito a spiare al di là della porta che dà sul mondo del football, a mettere mano in una rete di chat, contatti così fitta da preconizzare risvolti clamorosi, rumorosi e devastanti tra chi sapeva e forse ha taciuto (è il caso, tutto da verificare, di Leonardo Bonucci e altri soggetti) e chi, invece, ha partecipato assieme ai compagni di squadra (è così che sono emersi i nomi, ancora non resi noti, di due stranieri della Juve) ma non è stato toccato ancora dagli sviluppi degli investigatori.

Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo sono i (primi) nomi dei Nazionali che il sito Dillinger News ha diffuso allungando ombre inquietanti sul ritiro dell'Italia a Coverciano per l'arrivo delle volanti e le prime asserzioni fatte dai diretti interessati. […]

Ma nel cono d'ombra, dietro le quinte del filone, c'è un sistema perverso, in bilico tra disturbi patologici (la ludopatia), superficialità nell'approccio nonostante i regolamenti e quell'insostenibile leggerezza dell'essere ricco sfondato abbastanza da permettersi di bruciare milioni di euro, certo che nessuno ti può scoprire o ti tradirà facendo il tuo nome. Invece, il castello di carta è crollato al primo, vero soffio di fiato.

[…] Zaniolo ha già fatto sapere, come confermato alla Gazzetta dello Sport dal suo avvocato, Gianluca Tognozzi, che "è possibile abbia fatto giochi di carte come poker e blackjack su piattaforme online illegali, senza però sapere che lo fossero". Con una precisazione: le giocate fatte non riguarderebbero assolutamente il calcio. Un'ammissione da verificare nel dettaglio anche rispetto alla bomba sganciata da Corona secondo cui, grazie a una fonte molto attendibile, l'ex Roma avrebbe addirittura scommesso sulla sua squadra mentre sedeva in panchina durante una partita di Coppa Italia.

Dove sta la verità? Gli inquirenti verificheranno anche questo. Una traccia sostanziale, e al tempo stesso inquietante per i risvolti futuribili, sono convinti di averla già: il materiale di cui già dispongono (le chat rivelatrici) farebbe leva su prove tali da dimostrare che sarebbero state eseguite puntate in denaro molto alte (anche più di un milione, è la ricostruzione fatta finora e citata dal Corriere dello Sport) sia sulla Serie A sia sulla Champions League da un numero più largo di tesserati. In più di qualche caso c’è anche il forte sospetto che l'alea dell'azzardo coprisse anche partite delle proprie formazioni.

Un aspetto, quest'ultimo, che può essere dirimente per le sanzioni sportive che graverebbero sui soggetti al momento indagati, in attesa che l'indagine prosegua e il ventaglio di nomi si allarghi. I 3 anni di squalifica (il minimo previsto dall'articolo 24 del Codice di Giustizia Sportiva) per aver violato il divieto di scommesse potrebbero addirittura aumentare se, in base a prove certe, si prefigurasse un'aggravante del reato ipotizzato: ovvero, l'illecito sportivo legato a un risultato, a un cartellino, a un tiro oppure a una qualsiasi altra situazione di campo come una sostituzione o un fallo.

