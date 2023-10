13 ott 2023 18:20

I CALCIATORI ITALIANI SARANNO PURE IN MEZZO ALLA BUFERA PER LO SCANDALO SCOMMESSE, MA ANCHE QUELLI INGLESI NON SE LA PASSANO BENE - L'EX ATTACCANTE DEL LIVERPOOL DANIEL STURRIDGE RISCHIA L'ARRESTO A LOS ANGELES PER NON AVER PAGATO LA RICOMPENSA DA 30 MILA DOLLARI CHE AVEVA PROMESSO A CHI AVREBBE RITROVATO IL SUO CANE - L'ATTACCANTE, ATTUALMENTE SVINCOLATO, ERA STATO CHIAMATO A COMPARIRE AL TRIBUNALE DI LOS ANGELES PER RISPONDERE AD ALCUNE DOMANDE SULLA SUA CONDIZIONE ECONOMICA, MA NON SI È PRESENTATO…