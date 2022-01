I CALCIATORI NON SONO SUPER UOMINI - BURIONI: "IL LONG COVID È UN PROBLEMA SERIO PER GLI ATLETI PROFESSIONISTI. LA GUARIGIONE È LENTA E PARZIALE" - SECONDO L'"ECONOMIST" GLI EFFETTI DURANO ANCHE TRE MESI: I GIOCATORI DOPO L'INFEZIONE SCENDONO MENO IN CAMPO, CORRONO PIÙ A FATICA E COMPLETANO UN MINOR NUMERO DI PASSAGGI RISPETTO A PRIMA - I CASI DYBALA E BRAHIM DIAZ, TRA I PIÙ DEBILITATI DAL VIRUS...

“ERA COME SE AVESSI UN BATUFFOLO DI COTONE IN TESTA. CORREVO IN GIRO COME UNA MUMMIA” - LA "SUEDDEUTSCHE ZEITUNG” DEDICA UNO SPAZIO AL LONG COVID NEGLI ATLETI

Il long COVID è un problema serio per gli atleti professionisti. La guarigione che sembra piena è lenta e parziale. https://t.co/uKHgzqiCU7 — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) January 7, 2022

Dagotraduzione da "The Economist"

"Dopo cinque minuti di movimento ho dovuto fermarmi perché facevo fatica a respirare", ha spiegato Paulo Dybala nel marzo 2020.

È un'esperienza comune per chi ha avuto il Covid-19, ma fa specie che ha raccontarla sia stato un calciatore professionista. Dybala è il fuoriclasse della Juventus, guadagna poco più di 7 milioni di euro netti l'anno e sta trattando con i bianconeri per un rinnovo ancora più ricco, nonostante un periodo di prestazioni non esaltanti e di infortuni.

Fortunatamente per Dybala, il rinvio delle partite di calcio fino a giugno 2020, avvenuto subito dopo la prima ondata della pandemia, gli ha lasciato abbastanza tempo per riprendersi. Ma per altri giocatori ai massimi livelli tre mesi potrebbero non essere abbastanza lunghi, in un momento in cui i campionati non si stanno più fermando.

Questo è un dato emerso da una recente ricerca di tre economisti, Kai Fischer e W. Benedikt Schmal della Heinrich Heine University e J. James Reade dell'Università di Reading.

Con un po' di lavoro investigativo, sono stati in grado di identificare il 90% dei 257 casi positivi segnalati dalla Bundesliga tedesca e dalla Serie A italiana fino a luglio 2021 (gli annunci a volte sono stati anonimi). Hanno quindi combinato questo registro con i dati dettagliati di Opta, una società che raccoglie statistiche sportive, che analizzavano le prestazioni degli atleti in base ai minuti giocati, alla distanza percorsa e ai passaggi completati.

Ebbene, le performance dopo l'infezione sono in effetti calate, a dimostrazione degli effetti persistenti del virus. Utilizzando questa metodologia statistica, gli autori hanno rilevato una riduzione del 9% nei minuti giocati. I passaggi completati sono scesi del 6% e non sono tornati alla normalità per mesi.

The Economist ha trovato un modello simile quando è stata replicata l'analisi utilizzando un punteggio più sofisticato sul valore del giocatore (un dato composto da oltre 40 azioni sul campo) fornito dal Twenty First Group, una società di consulenza di intelligence sportiva.

Nelle 10 settimane successive all'infezione si è verificato un calo medio del punteggio di 0,14. Ma dopo 10 settimane queste prestazioni sono tornate alla normalità, suggerendo che i giocatori dovrebbero forse recuperare con più settimane di riposo dopo essersi contagiati.

Certo, le probabilità di guarigione dal Covid sono altissime per i calciatori, che sono giovani, in forma e in grado di ricevere cure mediche di livello mondiale. Gli incentivi alla piena ripresa sono quindi molto maggiori che per il comune cittadino. Ma la ricerca sugli effetti del "Long Covid" è ancora in corso. E il fatto che possa riguardare anche degli atleti professionisti è un segnale preoccupante.