31 dic 2023 17:40

CALCIATORI, STATE IN GUARDIOLA! - L'ALLENATORE PARLA DEI RECENTI CASE DI RAPINE IN CASA DEI SUOI CALCIATORI (L'ULTIMO DELLA LISTA È JACK GREALISH) E INCOLPA L'USO SMODATO DEI SOCIAL DA PARTE DEI GIOCATORI: "C'È CHI VI GUARDA E ASPETTA DI VEDERE DOVE SIETE. OGGI BISOGNA STARE ATTENTI. CI SONO PERSONE CON MOLTI SOLDI E PERSONE IN DIFFICOLTÀ" - DITE A PEP CHE NON BASTA STARE ATTENTI AI SOCIAL: A TOTTI GLI SONO SPARITI I ROLEX E NON C'ENTRANO LE BANDE DEI RAPINATORI…