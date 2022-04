13 apr 2022 14:30

DAL CALCIO ALL'ITALIANA A QUELLO DI ITALIANO - LA FIORENTINA DI VINCENZO ITALIANO È UNA DELLE SQUADRE CHE HA SORPRESO DI PIÙ PER IL GIOCO - L'ALLENATORE AVEVA GIÀ DIMOSTRATO DI SAPERCI FARE ANCHE L'ANNO SCORSO ALLO SPEZIA - LA VIOLA HA GIÀ RACCOLTO 23 PUNTI IN PIÙ RISPETTO ALLA STAGIONE PASSATA E SI RITROVA A LOTTARE PER L'EUROPA LEAGUE - E PER CHI PENSAVA CHE SENZA VLAHOVIC FOSSERO SPACCIATI, ANDATE A VEDERE LA MEDIA PUNTI…