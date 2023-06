IL CALCIO SOMIGLIA SEMPRE PIÙ SPESSO AL PUGILATO – IN FRANCIA, DURANTE LA PARTITA DI LIGUE 2 TRA BORDEAUX E RODEZ, UN TIFOSO È SCESO DAGLI SPALTI E HA COLPITO LUCAS BUADES, GIOCATORE DEL RODEZ CHE AVEVA APPENA SEGNATO LA RETE DEL VANTAGGIO – IL CALCIATORE, A SFREGIO, ERA ANDATO A ESULTARE SOTTO LA CURVA DELLA SQUADRA AVVERSARIA, CHE CON QUEL GOL VEDEVA SFUMARE LA PROMOZIONE IN LIGUE 1. L’ULTRAS È SCESO, LO HA COLPITO, IL GIOCATORE SI È ACCASCIATO A TERRA E LA PARTITA È STATA SOSPESA – VIDEO

Estratto dell’articolo di Pietro Vernizzi per www.rainews.it

rissa durante bordeaux rodez 6

Una partita di calcio tra Bordeaux e Rodez in Ligue 2, la Serie B francese, si è trasformata da festa in incubo. […] La gara è stata sospesa e poi interrotta definitivamente dopo che al 22esimo minuto il Rodez è passato in vantaggio per 0-1.

L'autore del gol, Lucas Buades, è andato a esultare sotto la curva della squadra avversaria, che proprio per quella rete vedeva sfumare le sue possibilità di promozione. A quel punto un tifoso del Bordeaux è entrato in campo e ha colpito Buades. Il giocatore […] si è accasciato a terra, restando al suolo per più di tre minuti.

rissa durante bordeaux rodez 7

A quel punto l'arbitro ha prima sospeso la partita e poi, constatando l'impossibilità di Buades di riprendere a giocare, ha rimandato le squadre negli spogliatoi. Il direttore di gara, dopo avere verificato che Buades aveva riportato una commozione cerebrale, ha deciso di non far riprendere la partita.

Lunedì la Ligue de Football Professionnel (LFP), la lega calcio francese, si incontrerà per prendere dei provvedimenti disciplinari. Mentre il presidente del Bordeaux, Gerard Lopez, ha annunciato che sporgerà denuncia contro il tifoso e invitato la LFP a far completare la gara. […]

rissa durante bordeaux rodez 4 rissa durante bordeaux rodez 1 rissa durante bordeaux rodez 3 rissa durante bordeaux rodez 8 rissa durante bordeaux rodez 2 rissa durante bordeaux rodez 5