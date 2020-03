IL CAMPIONATO FINISCE QUI? - "RUGANI HA IL CORONAVIRUS". È IL PRIMO CALCIATORE IN SERIE A - L'ANNUNCIO DELLA JUVE CHE STA ATTIVANDO IN QUESTE ORE TUTTE LE PROCEDURE DI ISOLAMENTO PREVISTE DALLA NORMATIVA, COMPRESO IL CENSIMENTO DI QUANTI HANNO AVUTO CONTATTI CON LUI - RUGANI ERA IN PANCHINA NELLA PARTITISSIMA CON L'INTER CHE HA DECISO DI SOSPENDERE GLI ALLENAMENTI. POSSIBILE QUARANTENA ANCHE PER I CALCIATORI NERAZZURRI - INTANTO CR7 E' VOLATO A MADEIRA E PER ORA DA LI' NON SI MUOVE ANCHE PERCHE' SICURAMENTE INFORMATO...

rugani

In seguito alla positività di Daniele Rugani al coronavirus, i giocatori dell'Inter potrebbero essere messi in isolamento. Questo a causa del contatto avuto dai calciatori nerazzurri con quelli bianconeri nel corso della partita di domenica sera. La società nerazzurra ha subito deciso di sospendere gli allenamenti in attesa di prendere ulteriori provvedimenti in merito.

L'Inter, dunque, potrebbe seguire lo stesso iter messo in corso dalla Juventus che seguirà le prescrizioni mediche per i casi di contagio coronavirus a un singolo che fa parte di un gruppo di lavoro: in sostanza tutti i bianconeri (giocatori, ma anche tecnici, dipendenti e dirigenti) che hanno avuto contatti con Rugani andranno in isolamento a casa. Di seguito il comunicato della società nerazzurra: "FC Internazionale Milano rende noto che, a seguito del comunicato di Juventus FC riguardo alla positività del calciatore Daniele Rugani al COVID-19, viene sospesa ogni attività agonistica sino a nuova comunicazione. Il club si sta attivando per predisporre tutte le procedure necessarie."

Dagonews

Rugani positivo al Coronavirus. Scatta l'allarme anche all'Inter. Il difensore della Juve era in panchina nella partitissima dello Stadium di domenica sera e dunque non si esclude che ci possa essere stato un contatto con qualche calciatore nerazzurro. Intanto Cristiano Ronaldo è volato a Madeira e per ora non si muove da lì anche perchè sicuramente informato del caso Rugani...

RUGANI

Da gazzetta.it

Daniele Rugani è risultato positivo al Covid 19, la malattia generata dal Coronavirus. Il difensore della Juventus è il primo calciatore contagiato in Serie A, dopo i casi in Serie C alla Pianese e alla Reggio Audace. Ecco il comunicato della Juve: " Il calciatore Daniele Rugani è risultato positivo al Coronavirus-COVID-19 ed è attualmente asintomatico. Juventus Football Club sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa, compreso il censimento di quanti hanno avuto contatti con lui".

rugani crisetig juve bologna