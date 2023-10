IL CASO SCOMMESSE DIVENTA IL FESTIVAL DEL FAKE! SUI SOCIAL E NELLE CHAT DILAGANO LISTE DEI VARI CALCIATORI LUDOPATICI: SE FOSSERO VERE LA NAZIONALE DOVREBBE RIPARTIRE DAGLI UNDER 18 – GIRA DI TUTTO, UN TOURBILLON NON VERIFICATO DI NOMI E INDISCREZIONI FARLOCCHE - SPALLETTI INFILZA CORONA: “CI SONO PERSONE CHE DIVENTANO FAMOSE SCIACALLANDO SUI CALCIATORI" – IL PRESIDENTE DELLA LAZIO LOTITO: “IL CASO SCOMMESSE? VEDIAMO PRIMA LE CARTE”

#Spalletti a Raisport: I calciatori devono capire che sono personaggi famosi e che ci sono altri che diventano famosi andando a spiare e a sciacallare su di loro per avere pubblicità. #Scommesse — Alessandro Antinelli (@AleAntinelli) October 14, 2023

LUCIANO SPALLETTI

Da ilnapolista.it

Claudio Lotito, presidente della Lazio e senatore di Forza Italia, ha parlato a margine dell’assemblea degli amministratori locali del partito all’Autodromo di Monza.

Ecco le dichiarazioni di Lotito:

“Caso Scommesse? Non ho seguito gli eventi e poi mi pare che siano notizie non ancora formalmente riconosciute come ufficiali. Non conosco i dettagli e non conosco la situazione. Vediamo prima le carte, di che cosa stiamo parlando, vediamo chi riguarda. Per quanto riguarda la Lazio, io ho sempre fatto le battaglie per la trasparenza, la correttezza e il rispetto delle norme. Io non so se siano fatti attuali o fatti pregressi, valuteremo al momento opportuno se avremo a disposizione le carte”.

fabrizio corona a domenica in CLAUDIO LOTITO DORME IN SENATO CLAUDIO LOTITO