CHE PIEDINO DI FATA: FETICISTI, LA RICONOSCETE? HA TEMPESTATO I PIPPAROLI DI FOTO NEI GIORNI DI PASQUA E PASQUETTA SENZA IL SUO COMPAGNO. NESSUN MISTERO L’AITANTE FIDANZATO IN QUEI GIORNI ERA IMPEGNATO COL SUO LAVORO – LEI DI QUESTO PENDOLARISMO SI E’ STANCATA E SPERA CHE IL PROSSIMO ANNO IL PADRE DELLA SUA BAMBINA POSSA SVOLGERE LA SUA ATTIVITA’ IN ITALIA. DI CHI SI TRATTA?

diletta leotta

Da golssip.it

Giornata di relax in casa Leotta a Pasquetta. La conduttrice DAZN Diletta Leotta si è goduta infatti qualche ora sotto al sole e in piscina in compagnia della sua piccola Aria. Senza dimenticarsi però dei suoi followers sui social, a cui ha regalato qualche scatto in costume davvero da urlo.

LEOTTA

Da leggo.it

Diletta Leotta ha festeggiato la giornata di Pasqua insieme alla sua bambina Aria, in Sicilia. La conduttrice di Dazn ha pubblicato una serie di nuove foto con le nipotine e con la figlia ma, in tutti gli scatti postati, Loris Karius non compare mia. Tuttavia, i fan di Diletta possono stare tranquilli, dato che, l'anello di fidanzamento brillava più del suo sorriso nelle immagini social. Ecco perché il calciatore tedesco non era insieme alla futura moglie e alla loro bambina.

diletta leotta

Diletta Leotta ha pubblicato una serie di nuove foto Instagram. La conduttrice sportiva abbraccia e guarda con sguardo sognante la sua piccola Aria che è impegnata a giocare con un uovo di Pasqua di plastica. Poi, la giovane mamma balla e saltella per il giardino con la piccola sulle spalle e, ancora, ecco Diletta seduta in giardino con la sua piccola e tutte le sue nipotine, alle quali è molto affezionata. Una delle bambine, ha regalato alla zia un tenero disegno che la ritrae insieme ad Aria e a Loris Karius.

diletta leotta foto mezzelani gmt28

Proprio il calciatore tedesco non c'era nel giorno di Pasqua ma niente paura perché, nelle scorse ore, il suo Newcastle ha giocato contro il West Ham e ha vinto 4-3.

Diletta Leotta e Loris Karius sembrano essere più felici e innamorati che mai e, quando lei era incinta di Aria, lui le ha chiesto di sposarlo.

diletta leotta diletta leotta foto mezzelani gmt29

I due giovani genitori non hanno ancora svelato nessun dettaglio o particolare riguardante il giorno del loro matrimonio.

diletta leotta foto mezzelani gmt30 diletta leotta foto mezzelani gmt27 diletta leotta foto mezzelani gmt31 diletta leotta foto mezzelani gmt25 diletta leotta foto mezzelani gmt26 diletta leotta foto mezzelani gmt23 diletta leotta foto mezzelani gmt20 diletta leotta foto mezzelani gmt21 diletta leotta foto mezzelani gmt18 diletta leotta foto mezzelani gmt17 diletta leotta foto mezzelani gmt16 diletta leotta foto mezzelani gmt24 diletta leotta foto mezzelani gmt14 diletta leotta foto mezzelani gmt15 diletta leotta foto mezzelani gmt13 diletta leotta foto mezzelani gmt19 diletta leotta foto mezzelani gmt12 diletta leotta foto mezzelani gmt11 diletta leotta foto mezzelani gmt10 diletta leotta foto mezzelani gmt09 diletta leotta foto mezzelani gmt08 diletta leotta foto mezzelani gmt07 diletta leotta foto mezzelani gmt05 diletta leotta foto mezzelani gmt06 diletta leotta foto mezzelani gmt04 diletta leotta foto mezzelani gmt03 diletta leotta foto mezzelani gmt02 diletta leotta foto mezzelani gmt01 karius diletta leotta Diletta Leotta Foto Mezzelani GMT22