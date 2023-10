A CHE PUNTO E' LA NAZIONALE DI SPALLETTI? LO SCOPRIREMO STASERA CONTRO L'INGHILTERRA - A WEMBLEY L'ITALIA DI LUCIANONE FARA' IL SUO PRIMO TEST CON UNA "BIG", ANCHE SE LA VERA SFIDA DECISIVA PER QUALIFICARCI A EURO 2024 SARÀ CONTRO L'UCRAINA A NOVEMBRE - IL PIANO DEL C.T.: SCAMACCA AL CENTRO DELL'ATTACCO (CON IL FENOMENO DI PROVINCIA BERARDI E IL REDIVIVO EL SHARAAWY), IN DIFESA CI SARA' UDOGIE. MOLTO DIPENDERA' DALLA MOSSA DI SPALLETTI PER ARGINARE BELLINGHAM...

luciano spalletti - ct nazionale italiana

Estratto dell'articolo di Guglielmo Buccheri per “la Stampa”

[…] A che punto è la Nazionale di Spalletti? La risposta la può dare il duello di questa sera, sfida dal coefficiente di difficoltà altissimo e piena di trappole a cominciare dall'immarcabile Bellingham, giovane stella inglese e del firmamento globale. […] L'Italia, va detto, può perdere perché per volare ad Euro 2024 dovremo prenderci almeno un punto a Leverkusen dove, il 20 novembre, ci aspetterà l'Ucraina, ma un successo da queste parti avrebbe il significato di un colpo da teatro.

luciano spalletti con la nazionale italiana 3

Dalla notte dell'11 luglio 2021 ad oggi abbiamo affrontato una big del vecchio continente dodici volte, solo tre le vittorie: Belgio, Olanda e la stessa Inghilterra, tutte in Nations League. Della notte del trionfo europeo sono rimasti, nel gruppo volata qui a Londra, dieci nomi, quanto basta per dare alla nostra Nazionale un volto nobile. […]

luciano spalletti

A marzo, all'andata, sono stati più bravi di noi, una superiorità netta, un divario evidente: era ancora la Nazionale di Mancini. Sei mesi più tardi, il copione deve cambiare: Scamacca in attacco e Udogie sulla fascia due delle carte scelte dal commissario tecnico toscano per alzare l'asticella della fisicità. Scamacca, solo l'undici per cento dei minuti in campo sul totale in questa stagione con l'Atalanta, è l'ennesima scommessa per il ruolo di centravanti puro, senza padrone da troppo tempo. «Può essere la sua gara», dice Spalletti. Udogie, da queste parti, non è una delle sorprese perché del Tottenham è diventato un punto fermo a soli vent'anni: a Bari, contro Malta, il debutto, a Wembley la grande occasione.

luciano spalletti con la nazionale italiana 2

[…] «Il caso scommesse? Sì, è stato un trauma», la risposta di Spalletti agli interrogativi della stampa di casa. «Un trauma perché – continua – l'autorità è venuta fin dentro gli spogliatoi a prendere i ragazzi: li abbiamo abbracciati, non è stato facile». Questa sera gli azzurri «dovranno superare i loro limiti per riprenderci una parte delle emozioni di due anni fa», la firma del nuovo ct.

luciano spalletti con la nazionale italiana 4 luciano spalletti luciano spalletti 1 luciano spalletti con la nazionale italiana 1 luciano spalletti 2 luciano spalletti federico chiesa