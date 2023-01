COME MAI TANTI EX CALCIATORI DELLA FIORENTINA DEGLI ANNI '70 SI SONO AMMALATI E SONO MORTI GIOVANI? C'ENTRA PER CASO IL “MICOREN” UN FARMACO DI CUI SI ABUSAVA NEGLI SPOGLIATOI DELLE SQUADRE DI SERIE A? – I GIOCATORI ANCORA IN VITA CHIEDONO DI SAPERE LA VERITÀ - LA LISTA DI TUTTI I CALCIATORI SCOMPARSI PREMATURAMENTE: NELLO SALTUTTI, MORTO D'INFARTO A 56 ANNI - UGO FERRANTE, SCOMPARSO PRIMA DEI 60 - GIANCARLO GALDIOLO, CHE SI È AMMALATO DI UNA MALATTIA DEGENERATIVA CHE LO HA UCCISO A 69 ANNI...

Estratto dell’articolo di Stefano Arosio per “il Giornale”

[…] Dopo le preoccupazioni di Dino Baggio («Prendevamo tanti farmaci, diteci se erano pericolosi»), altri ex calciatori scelgono di andare all'attacco. Massimo Brambati, ex di Torino e Bari («Prima della partita prendevo Microren come se fossero caramelle, ho paura anche io») e Florin Raducioiu, già di Juventus, Milan, Verona («Facevo flebo, prendevo medicine: cosa c'era dentro?»).

I sospetti di Baggio, Brambati e Raduciou sono quelli che già Massimo Mattolini, alla Fiorentina dal '73 al '77, espresse in Procura a Torino al giudice Raffaele Guariniello: troppi morti tra i suoi ex compagni in Viola, troppi i timori che qualcosa potesse ancora accadere. […]

Ma poi anche Nello Saltutti, morto a 56 anni nel 2003 di infarto, lui che ebbe a dire «nello spogliatoio ci davano un caffè speciale, flaconi delle pillole, gocce, flebo modello damigiane e punture». O Ugo Ferrante, scomparso nel 2004 a 59 anni. Fino a Giancarlo Galdiolo, morto nel 2018 a 69 anni per malattia neurodegenerativa. E poi tanti incidenti guai di salute: Giancarlo Antognoni (infarto), Mimmo Caso (tumore), Giancarlo De Sisti (ascesso frontale al cervello). Oppure Pino Longoni (stroncato da vasculopatia cardiaca) e le accuse al Micoren. Come Longoni, dalla Fiorentina al Como ci passò anche Stefano Borgonovo. Proprio l'erba dello stadio Sinigaglia negli scorsi anni è stata innaffiata da sospetti e lacrime: quelle versate per Adriano Lombardi, morto il 30 novembre 2007, stroncato dalla Sla.

E quelle per Maurizio Gabbana, Celestino Meroni (fratello del granata Gigi), Albano Canazza e Piergiorgio Corno. O Andrea Fortunato, morto di leucemia. Guariniello spedì i suoi ispettori a prelevare funghicidi, anche per sbugiardare le ipotesi sui presunti materiali tossici provenienti dalle fonderie di Dongo e presenti nel terreno. […]

La verità che è che già ai tempi della sua presidenza dell'Aisla, Mario Melazzini evidenziò come in Italia i malati di Sla fossero solo 5mila […] Nell'inchiesta di Guariniello furono monitorati 30mila atleti, accertati 43 casi: molti di più dei 6 ogni 100mila persone nella popolazione non calcistica. […]

