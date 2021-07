30 lug 2021 10:19

COME E’ POSSIBILE ARRIVARE FUORI FORMA ALLE OLIMPIADI? DOPO IL FLOP DI BENNY PILATO E IL QUINTO POSTO DI SIMONA QUADARELLA CHE SI SENTIVA “SENZA ENERGIE” NEI 1500 SL, ARRIVA UN’ALTRA DELUSIONE DAL NUOTO CON LA PANZIERA: “SONO SALITA SUL BLOCCO SENZA FORZE, MA PURTROPPO MI SONO MANCATE LE ENERGIE. NON NE AVEVO PIÙ. ERO SCOORDINATA”. PER UN’OLIMPIADE CI SI PREPARA 4 ANNI (5 ANNI IN QUESTO CASO). MA E' NORMALE CHE NEL MOMENTO CLOU MANCHINO LE FORZE?