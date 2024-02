COSA POSSONO I SOLDI DAVANTI ALLE IRE DI UNA MOGLIE? - LA SAUDI PRO LEAGUE TEME CHE LE PROTESTE DELLE MOGLI E DELLE FIDANZATE DEI GIOCATORI, CHE VIVONO A DISAGIO IN UN PAESE COSÌ TRADIZIONALISTA, CONVINCANO ALTRE STAR AD ABBANDONARE L'ARABIA SAUDITA - DIVERSE "WAGS" HANNO RACCONTATO DI ESSERE STATE INSULTATE E BANDITE DAI NEGOZI E RISTORANTI PER IL LORO ABBIGLIAMENTO - MA NON TUTTE RICEVONO LO STESSO TRATTAMENTO: PER PERMETTERE A GEORGINA RODRIGUEZ E CRISTIANO RONALDO DI VIVERE INSIEME SONO STATE CREATE LEGGI AD HOC VISTO CHE...

[…] I contratti da sceicco della Saudi League sono stati abbastanza persuasivi da cancellare nei giocatori i sogni di Champions e la voglia di Nazionale, in alcuni casi. Al tempo stesso, però, pare abbiano impedito ai diretti interessati e alle rispettive metà di riflettere sui pro e i contro della scelta di una zona con tradizioni culturali e religiose così differenti da quelle occidentali. E così modelle, showgirl e influencer […] hanno scoperto sulla loro pelle un'altra realtà.

E alcune di loro l'hanno raccontata al Daily Mail, chiedendo di blindare l'anonimato per paura di ripercussioni (c'è anche l'arresto per chi critica la nazione e l'Islam) e multe (fino a 700 mila euro). […] «Sono stata allontanata da un centro commerciale solo perché la parte superiore delle braccia e le mie spalle non erano coperte - racconta una delle Wags - […] A volte sono proprio le donne che ti urlano insulti. Può essere molto spaventoso».

«Non possiamo indossare pantaloncini in pubblico, nonostante il caldo. Non puoi indossarli nemmeno in spiaggia. […]», racconta un'altra, […] . «Non puoi comportarti in modo naturale - aggiunge una terza -. Devi stare in guardia ogni volta che esci dalla porta di casa, e alla lunga preferisci non uscire più». Tutti scenari ben chiari alla signora Messi, Antonella Roccuzzo, che in estate spinse il marito a rifiutare "l'osceno" contratto da 800 milioni di euro offerto dall'Al Hilal per accasarsi all'Inter Miami. «È una scelta migliore per i nostri figli», disse lei, sorniona.

Serenità che non sta mancando in casa Ronaldo, dove Cristiano - ora all'Al Nassr - e Georgina vivono sostanzialmente come prima. Questo perché il quartiere superlusso di Rihad che ospita la loro maxivilla con quindici camere da letto è di fatto una repubblica a parte all'interno della capitale. […] Sono state fatte persino leggi ad hoc per accoglierli al meglio. Il Paese non consente alle coppie non sposate di dividere il tetto: loro possono. Ecco: però non tutti sono Ronaldo e Georgina e i trattamenti cambiano da vip e normal people.

«È più facile per le Wags di alto profilo perché possono andare dove vogliono regolarmente, mentre noi siamo spesso bloccate nei complessi in cui viviamo - prosegue una delle compagne - I nostri mariti staranno anche guadagnando stipendi fantastici rispetto a prima, ma noi paghiamo un prezzo alto». E siccome la felicità matrimoniale un suo peso ce l'ha sempre, la paura saudita è che l'infelicità delle mogli possa generare adesso un flusso contrario di campioni rispetto a sei mesi fa. Non è un caso che dopo le valanghe di contratti firmati in estate, la finestra di calciomercato invernale abbia lasciato i club sauditi a secco, o quasi.

