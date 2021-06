CR11 DA RECORD! IL PORTOGALLO SOFFRE MA POI DILAGA NEGLI ULTIMI MINUTI CONTRO L’UNGHERIA, DOPPIETTA DI RONALDO CHE CON 11 GOL DIVENTA IL MIGLIOR MARCATORE NELLA FASE FINALE DEGLI EUROPEI. CRISTIANO E’ ANCHE IL PRIMO GIOCATORE A GIOCARE E SEGNARE IN 5 EUROPEI - LA POLEMICA SULLO STADIO PIENO DI BUDAPEST. IN UNGHERIA NESSUNA LIMITAZIONE: MA L’UEFA NON HA DEFINITO REGOLE UGUALI PER TUTTI I PAESI ORGANIZZATORI? – BERGOMI: "VADO CONTROCORRENTE, IL PORTOGALLO MI E’ PIACIUTO. E’ FORTE E NON PRENDE MAI GOL..." - VIDEO

Beppe Bergomi in diretta Sky: "Vado controcorrente, il Portogallo mi è piaciuto. E' forte e non prende mai gol"

PORTOGALLO-UNGHERIA

Parte bene l'Europeo del Portogallo che alla Puskas Arena batte per 3-0 l'Ungheria. Gara complicata per la Nazionale portoghese, fissa sullo 0-0 fino agli ultimi 5 minuti. La difesa ungherese però cede nel finale e le reti di Raphaël Guerreiro e Cristiano Ronaldo evitano il possibile pareggio, con l'attaccante della Juventus che realizza una doppietta e si porta a ben 11 reti nelle fasi finali degli Europei. Tre punti per il ct Santos nel durissimo Gruppo F, in attesa di Germania e Francia.

La sfida tra Ungheria e Portogallo alla Puskás Arena apre la prima giornata del Gruppo F, anticipando la sfida tra Francia e Germania. Il ct Santos punta sul tridente Cristiano Ronaldo, Diogo Jota e Bernardo Silva per vincere la prima partita di un girone complicatissimo. Solo scendendo in campo, Ronaldo stabilisce due nuovi record: diventa primo giocatore a prendere parte a 5 edizioni differenti degli Europei di calcio (2004, 2008, 2012, 2016 e 2020) e il giocatore europeo con piú presenze ai grandi tornei internazionali (Europei e Mondiali) raggiungendo quota 39. La prima occasione della partita è proprio per la Nazionale portoghese con il lancio di Bernardo Silvia per Jota al 5' che non riesce però a battere Gulacsi.

Il Portogallo continua a spingere ma fatica a trovare spazi con la difesa ungherese ben organizzata che respinge efficacemente gli assalti di Ronaldo e compagni. Portoghesi ancora vicini al gol al 27' con l'ottimo tiro di Bernardo Silva che viene però murato. Al 40' arriva l'assist perfetto di Semedo per Diogo Jota la cui girata viene incredibilmente bloccata dal portiere ungherese. Nel finale del primo tempo arriva un errore di Ronaldo: cross perfetto di Bruno Fernandes in mezzo per il numero 7 che però spara alto da pochi passi. Con questa occasione sprecata si chiude un primo tempo a senso unico, con il Portogallo sempre in avanti e l'Ungheria che difende ma non riesce a ripartire.

Cristiano Ronaldo chiude la partita con un altro record

Le formazioni tornano in campo senza cambi. La prima a rendersi pericolosa è l'Ungheria che nel primo tempo non aveva mai impegnato Rui Patricio. Al 50' Adam Szalai si libera da fuori e spara col destro, il tiro però viene bloccato dal portiere portoghese. Ancora Ungheria al 57' con Sallai che prova un destro dopo un rimpallo al limite, interviene ancora Rui Patricio. Il Portogallo risponde al 68' con il tiro dal limite all'angolino di Bruno Fernandes prontamente bloccato da Gulacsi.

Al 76' arrivano le proteste di Ronaldo che chiede a gran voce un tocco di mano in area da parte della difesa ungherese, l'arbitro però lascia proseguire dopo il check del Var. All'80' trema il Portogallo, con Schon che supera la difesa portoghese e batte Rui Patricio: si alza però la bandierina del fuorigioco e il gol viene annullato.

La situazione di parità persiste fino a 5 minuti dal 90', prima di un clamoroso ribaltamento. Prima arriva all'84' il vantaggio del Portogallo con il tiro di Raphaël Guerreiro che viene deviato da Orbas e beffa il portiere ungherese. Pochi minuti dopo la Nazionale del ct Santos ottiene un calcio di rigore per il fallo di Orban su Rafa Silva. Dagli undici metri si presenta Cristiano Ronaldo che non sbaglia e chiude la partita, realizzando l'ennesimo record: sale a 10 gol segnati nelle fasi finali dell'Europeo. Non è ancora finita però, con il Portogallo che si sblocca e la difesa ungherese che cede completamente: ancora Ronaldo al 92' che sigla la doppietta personale e sale quindi a 11 gol nelle fasi finali di un Europeo. Si chiude 3-0 la sfida da Portogallo e Ungheria, con la squadra di Santos che conquista i primi 3 punti nel girone.

