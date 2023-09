DE LAURENTIIS HA SCASSATO IL NAPOLI CHIAMANDO GARCIA: ORA TROVI UN ALLENATORE VERO - SETTIMO IN CLASSIFICA E A -7 DALL’INTER DOPO 5 GIORNATE, LA DIFESA DELLO SCUDETTO SEMBRA GIA’ IMPOSSIBILE - “LIBERO”: “DE LAURENTIIS NON AVEVA MESSO IN CONTO L’ADDIO DI SPALLETTI E SI È FATTO TROVARE IMPREPARATO. ANCORA OGGI NON È CHIARO COSA LO ABBIA SPINTO AD AFFIDARE IL NAPOLI A UN ALLENATORE DIMENTICATO IN ARABIA SAUDITA: UNA DELLE MIGLIORI SQUADRE D’EUROPA NON AVREBBE DOVUTO CHIAMARE UN TECNICO NELLA FASE PEGGIORE DELLA CARRIERA. IL FRANCESE STA DIMOSTRANDO DI NON ESSERE MINIMAMENTE ALL’ALTEZZA”

1 - LE QUATTRO GIORNATE DI NAPOLI: PER GARCIA È GIÀ ULTIMATUM

Estratto dell’articolo di Marco Azzi per “la Repubblica”

Settimo in classifica, con un ritardo dalla vetta di 7 punti dopo 5 giornate e il timore di aver già messo amaramente una pietra sul primo obiettivo stagionale. La difesa dello scudetto […] sta infatti diventando troppo in fretta per il Napoli una missione quasi impossibile […] l’ennesimo risultato negativo della gestione finora molto controversa di Rudi Garcia, appena approdato nel club di Aurelio De Laurentiis e finito a tempo di record sott’esame, alla sesta gara ufficiale. I tifosi sono in fermento e sui social spopola l’hashtag #Garciaout.

Ma l’esperto allenatore francese rischia di pagare dazio soprattutto alla sua incapacità di fare breccia nello spogliatoio, in cui sta provando a imporre in modo sbrigativo un taglio netto con il passato. I campioni d’Italia danno però l’idea di non essere d’accordo con la rivoluzione e la scenata di Victor Osimhen davanti alla panchina al Dall’Ara è la spia del poco feeling tra il gruppo e la nuova guida tecnica.

[…] Adl si è sempre ritenuto l’unico davvero insostituibile («Sono io il vostro Cavani...», disse una volta ai tifosi) e ha cominciato anche per questo la stagione con tanta voglia di rivalsa e con un ambizioso obiettivo: continuare a primeggiare anche con una nuovo allenatore, dopo aver lasciato andare via pure il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. […] De Laurentiis ha forse sottovalutato le conseguenze della separazione tra Spalletti e lo spogliatoio del Napoli, in cui Garcia è entrato di suo troppo a gamba tesa. «Il passato? Non lo conosco». I giocatori invece lo ricordano benissimo […] Ora sulla graticola rischia infatti di finire Garcia, che deve cambiare marcia nelle 4 gare prima della sosta. […]

2 - GARCIA (CON DE LAURENTIIS) STA ROVINANDO IL NAPOLI

Estratto dell’articolo di Gabriele Galluccio per “Libero quotidiano”

Il giocattolo Napoli si è rotto e avrebbe bisogno di cambiamenti drastici - su tutti, l’esonero di Rudi Garcia - per ricomporre i pezzi prima che sia troppo tardi. Stavolta De Laurentiis l’ha fatta grossa, più di quando ha pensato che continuare a insistere su giocatori a fine ciclo e di affidarli a Gattuso fosse una buona idea. Con Spalletti aveva finalmente avuto l’intuizione vincente, quella che gli aveva fatto guadagnare un posto al tavolo delle grandi […]

Per due anni il Napoli è stato una macchina […] Il giocattolo ha iniziato a rompersi quando Spalletti ha deciso di non rispettare il contratto e di fare un passo indietro, seguito poi da Giuntoli che si è riscoperto juventino. […] De Laurentiis non aveva messo in conto l’addio di Spalletti e si è fatto trovare impreparato. Ancora oggi non è chiaro cosa lo abbia spinto ad affidare il Napoli a un allenatore dimenticato in Arabia Saudita e completamente fuori dal mondo del campionato italiano.

In quest’ottica Rudi Garcia è il meno responsabile del terribile inizio di stagione, perché una delle migliori squadre d’Europa non avrebbe dovuto chiamare un tecnico nella fase peggiore della carriera. Il francese sta dimostrando di non essere minimamente all’altezza: in cinque giornate ha distrutto due annidi progressi di Osimhen, ha smontato la funzionante catena di destra per insistere su Raspadori fuori posizione.

In più Kvaratskhelia è abbandonato e intristito dal digiuno di gol, la difesa fa acqua da tutte le parti e i nuovi acquisti sono ricercati a Chi l’ha visto: per vedere Natan in campo si sono dovuti infortunare tutti gli altri; non è Kim- ma nessuno lo è - eppure è apparso superiore all’inguardabile Juan Jesus. L’errore lo ha commesso chi gliel’ha affidata, quella panchina.

Il Napoli aveva bisogno di un allenatore in grado di dare continuità al lavoro di Spalletti […]

