29 gen 2023 12:59

DJOKO E VINCO – DJOKOVIC CONQUISTA GLI AUSTRALIAN OPEN CONTRO STEFANOS TSITSIPAS: CON QUEST'IMPRESA IL SERBO RITORNA NUMERO 1 DEL MONDO E OTTIENE IL SUO 22° SLAM, CHE LO PORTA IN TESTA, INSIEME A NADAL, ALLA SPECIALE CLASSIFICA DI TUTTI I TEMPI – ALLA FINE NOLE SI È PORTATO A CASA LA DECIMA VITTORIA A MELBOURNE IN DUE ORE E CINQUANTASEI MINUTI IN TRE SET: 6-3, 7-6 (4), 7-6 (5)