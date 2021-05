18 mag 2021 15:24

DON’T LOOK PEP IN ANGER - GUARDIOLA SENZA FRENI ALLA FESTA DEL CITY: FUMA UN SIGARO E CANTA A SQUARCIAGOLA "DON'T LOOK BACK IN ANGER", BRANO DEGLI OASIS, SCRITTO DA NOEL GALLAGHER,TIFOSISSIMO DEL CITY, COME SUO FRATELLO LIAM – UN’ALTRA LORO CANZONE, "WONDERWALL", VIENE INTONATA ALLA FINE DELLE PARTITE – GUARDIOLA AMA CITARE ANCHE DE GREGORI… - VIDEO