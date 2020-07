DYBALA-CR7 SHOW! LA JUVE SPAZZA VIA IL TORO. RONALDO A SEGNO SU PUNIZIONE (E' LA PRIMA VOLTA IN DUE ANNI). LA PROTESTA CON SARRI PER I POCHI PALLONI GIOCATI: ECCO LA REPLICA DEL TECNICO BIANCONERO - DE LIGT ANCORA MANO LESTA: QUELLO DEL DERBY È SOLO L'ULTIMO DI UNA SERIE DI DISCUSSI EPISODI... - IL DIFENSORE OLANDESE E DYBALA AMMONITI: SALTERANNO IL MILAN – BUFFON DA RECORD: 648 PARTITE IN A (SUPERATO MALDINI) - VIDEO

CRISTIANO RONALDO FURIOSO

Da corrieredellosport.it

Scatta, dribbla, inventa e calcia, Cristiano Ronaldo svaria sul fronte offensivo della Juventus durante il primo tempo del derby con il Torino, ma vuole più palloni da giocare. La richiesta di CR7 si trasforma presto in lamentela da rivolgere verso la panchina dove Sarri lo ascolta.

Siamo sul 2-0 con la Juve in pieno controllo, ma il portoghese approffita di una pausa verso la fine dei primi 45' per avvicinarsi al tecnico e spiegare cosa non va secondo lui.

Nonostante sia nel vivo del gioco e sfiori anche il gol - bravo Sirigu nella circostanza -, vuole più collaborazione e chiede maggiore assistenza da parte dei compagni. Insaziabile. Sarri lo tranquillizza e gli spiega la posizione da tenere in campo.

Cristiano Ronaldo, gol su punizione

Nel secondo tempo, al minuto 61', arriva poi la magia su punizione di Cristiano Ronaldo, la prima rete su calcio piazzato con la maglia della Juve dopo 43 tentativi, che mette la sua firma sul derby.

DE LIGT

Da gazzetta.it

Eppure in questi mesi devono averglielo detto e ridetto: le braccia lasciale attaccate al corpo! Ma Matthijs de Ligt ci è ricascato anche oggi, allargando il gomito destro quanto basta perché Massa, post Var, conceda al Torino il rigore del 2-1.

INTER-JUVE

Ma non è la prima volta. Inter-Juventus del 6 ottobre scorso: sull'1-0 per i bianconeri de Ligt colpisce il pallone con la mano in area: l’arbitro assegna subito un rigore, il Var conferma e Lautaro Martinez realizza.

BOLOGNA-JUVE — In Juventus-Bologna del 19 ottobre 2019 al 93' l'olandese scivola in area, tocca prima con il piede poi con il braccio. Per Irrati quel tocco col piede con l’intenzione di spazzare via il pallone è sufficiente per non definire il tocco una deviazione e non concedere il rigore. Il punteggio resta 2-1, ma le proteste rossoblù sono andate avanti per giorni.

LECCE-JUVE — Poco dopo, il 26 ottobre a Lecce, de Ligt si ripete. Il punteggio è ancora 1-0 per la Juve, l'olandese allarga il braccio in area e tocca il pallone, è rigore per i giallorossi. Szczesny non para il tiro di Mancosu e i bianconeri perdono due punti importanti.

TORINO-JUVE — Ma un fallo di mano che ha fatto infuriare la dirigenza granata era capitato anche nel derby d'andata, quella volta non fischiato. È il 2 novembre e sullo 0-0 de Ligt allarga il solito braccio in area dopo una spizzata di Belotti. Doveri lascia giocare e il Var non interviene: il braccio dell’olandese non è aderente al corpo, somiglia al fallo dello stesso De Ligt a Lecce punito con il rigore. Finirà 1-0. Gol di de Ligt.

IN NAZIONALE — Anche con la sua nazionale Matthijs ha ceduto un paio di volte alla tentazione di allargare il braccio. In Germania-Olanda del 6 settembre scorso, gara valida per le qualificazioni europee, de Ligt si fa fischiare al 70' il solito maldestro fallo di mano. È rigore. Ma i tulipani vincono comunque 4-2. E contro l'Irlanda del Nord, il 17 novembre, si ripete al 6' del primo tempo: questa volta però il polacco Marciniak non vede e non concede il rigore.

