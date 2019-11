29 nov 2019 13:49

EMERY NON PER SEMPRE – IL TECNICO SPAGNOLO ESONERATO DALL'ARSENAL DOPO LA SCONFITTA SUBITA IN CASA CONTRO L'EINTRACHT FRANCOFORTE IN EUROPA LEAGUE - AL SUO POSTO PER IL MOMENTO LJUNGBERG – PER LA PANCHINA DEI “GUNNERS” SI E’ FATTO ANCHE IL NOME DI ALLEGRI. MA ALL’EX ALLENATORE DELLA JUVE NON PIACE SUBENTRARE IN CORSA...