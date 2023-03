17 mar 2023 19:00

A FAR L'AMORIM COMINCIA TU - TUTTO SU RUBEN AMORIM, L'ALLENATORE DELLO SPORTING LISBONA (PROSSIMO AVVERSARIO DELLA JUVE IN EUROPA LEAGUE) CHE MOLTI CONSIDERANO COME "IL NUOVO MOURINHO" - DOPO IL RITIRO DAL CALCIO A 32 ANNI, HA INIZIATO LA SUA CARRIERA DA ALLENATORE CON IL BRAGA PRIMA DELLA CHIAMATA DELLO SPORTING - I BIANCONERI DOVRANNO STARE MOLTO ATTENTI: L'ULTIMA VOLTA CHE HANNO AFFRONTATO IL TECNICO PORTOGHESE IN EUROPA LEAGUE, SONO STATI ELIMINATI…