FEDE, E’ GIUNTA L’ORA DI UFFICIALIZZARE L’AMORE? – ALLA FESTA DELLA FEDERNUOTO LA PELLEGRINI E IL SUO COACH MATTEO GIUNTA INSIEME, PER LA PRIMA VOLTA, SU UN RED CARPET. LA NUOTATRICE POSTA SUI SOCIAL LA FOTO AL FIANCO DELL'ALLENATORE, CUGINO DI MAGNINI, EX DELLA ‘DIVINA’. NIENTE PAROLE. MA FORSE NON CE N'È BISOGNO...

Foto di Ferdinando Mezzelani per Dagospia

Elisa Messina per www.iodonna.it

post su Instagam che va preso come un’ufficializzazione di coppia? Stiamo parlando di Federica Pellegrini e Matteo Giunta, il suo allenatore, e della foto che “la divina” ha messo sul suo profilo il giorno dopo la serata di gala “Meravigliosi” organizzata dalla Federnuoto a Roma: la campionessa sempre più divina, in nero, in lungo, al fianco di Matteo, anche lui elegantissimo. Come testo solo tanti puntini…

Che Matteo, 37 anni e cugino dell’ex fidanzato della campionessa, Filippo Magnini, sia il nuovo amore di Federica si dice da tempo, circa da due anni, ovvero più o meno da quando si chiuse la relazione tra Magnini e Pellegrini. Tra l’altro Giunta, oltre che allenatore di Federica, lo era anche di Filippo. E le frecciatine tra i due ex campioni, in questi due anni non sono mancate. Raccolte e rilanciate dalle testate di cronaca rosa.

Probabilmente, dopo anni di gossip a bordo vasca (sembra ieri, ma era il 2007, quando il triangolo tra i campioni di nuoto Luca Marin, Federica Pellegrini e Laure Manadou faceva parlare quasi più delle loro medaglie), Federica e Matteo hanno scelto la via del low profile. Si dice che abbiano fatto le vacanze estive insieme, in una località lontano da fotografi e folle. Ma ora che Filippo Magnini è felice accanto a Giorgia Palmas, non ci sono più motivi per nascondersi.

E questa foto, sorridenti, felici, abbracciati sul tappeto rosso potrebbe offrire l’occasione giusta: non è il solito scatto insieme a bordo vasca, o l’abbraccio dopo la medaglia, quelle sono situazioni scontate per un atleta e il suo allenatore. Questa foto racconta qualcos’altro, di una vita insieme anche dopo le ore in vasca, i tempi, i cronometri, le tensioni, le vittorie e le fatiche… Senza aggiunta di parole. Non ce n’è bisogno.

Chi è Matteo Giunta?

37 anni, di Pesaro, Matteo Giunta ha iniziato la sua carriera allenando suo cugino Filippo Magnini, ex storico di Federica Pellegrini. Evidentemente è molto bravo perché nel 2014 inizia a seguire anche gli allenamenti di Federica, che nel frattempo ha “divorziato” dal tecnico francese Philippe Lucas, storico allenatore di Laurie Manadou, la campionessa che era fidanzata con Luca Marin, anche lui un ex di Federica. Ma qui torniamo ai gossip a bordo vasca del 2007 di cui parlavamo sopra. Quindi, per un periodo Gamba ha allenato la coppia Magnini Pellegrini.

Quando Filippo lascia il nuoto, nel 2017 (nel frattempo con Federica si era lasciato anche fuori dalla vasca) Matteo ha continuato a seguire lei. E i buoni risultati si sono visti: l‘oro ai mondiali di Budapest nei 200 stile libero è stata la conferma di Pellegrini campionessa infinita (lei che aveva detto di volerli lasciare, i 200) e forse anche di un bel momento privato.

