FINALMENTE POTREMO GRIDARE "CORNUTA" - MARIA SOLE FERRIERI SARÀ LA PRIMA DONNA A DIRIGERE UNA PARTITA DEL CAMPIONATO ITALIANO - LA 31ENNE AVEVA GIÀ ARBITRATO UNA PARTITA DI COPPA ITALIA, QUELLA TRA CAGLIARI E CITTADELLA DELLO SCORSO DICEMBRE - L'ARBITRO DEBUTTERÀ QUESTO FINE SETTIMANA E DOVREBBE CONDURRE SASSUOLO-SALERNITANA - IL PRESIDENTE DELL’AIA TRENTALANGE: "UN MOMENTO STORICO"

Matteo Dalla Vite per www.gazzetta.it

MARIA SOLE FERRIERI CAPUTI 56

E venne il giorno. Maria Sole Ferrieri Caputi racconterà - ai nipotini o semplicemente a chi le chiederà come si sta dentro la storia - che il 2 ottobre 2022 una ragazza-arbitro ha diretto per la prima volta una gara nel campionato di Serie A: la gara designata dovrebbe essere Sassuolo-Salernitana, domenica, ore 15.

Il giorno è arrivato insomma e già da tempo (con voci sempre più insistenti prima di quest’ultima sosta) si era ipotizzato che prima dello stop per il Mondiale ci sarebbe stato il Grande Passo da parte di una donna-direttore di gara, anche se poi Maria Sole preferisce - giustamente - essere chiamata solamente arbitro.

REAZIONI

maria sole ferrieri caputi 6

All’interno della Sala “Paolo Rossi” in FIGC, Alfredo Trentalange, presidente dell’AIA, ha commentato l’esordio storico di Ferrieri Caputi: "Non è una giornata banale e sono anche emozionato. Maria Sole debutterà in Serie A per meriti, senza scorciatoie, per capacità, skills, è in virtù di un progetto che è partito come Aia.

Fra l’altro Maria Sole ha un appuntamento mondiale con il femminile U17 in India. Ci apprestiamo a vivere un momento storico dopo più di 110 anni: ringraziamo chi ha creduto in lei quindi anche la Fifa e chi prima di lei, penso a Rosetti e alla Uefa. Non diamo privilegi, Maria Sole si è guadagnata questo percorso, ed è un successo di tutto il movimento”.

LA A E IL MONDIALE

MARIA SOLE FERRIERI CAPUTI

Insomma, l’inizio di una Nuova Era è arrivato e il passo, pur se eccezionale, deve essere considerato normale e propedeutico al futuro femminile del settore. La scelta definitiva di Maria Sole è figlia del merito, come hanno sempre stabilito e affermato i vertici arbitrali dal presidente Trentalange al designatore Gianluca Rocchi. Per Maria Sole Ferrieri Caputi (finora 23 gare in C, 3 in serie B, una coppa Italia e Quarto Uomo in Monza-Udinese alla terza) sono stati anticipati i tempi perché è stata designata al Mondiale femminile Under 17 in India che si terrà dall’11 al 30 ottobre.

maria sole ferrieri caputi in cagliari cittadella di coppa italia 2

DIALOGHI

Nel frattempo, il designatore Gianluca Rocchi si è espresso sul rendere pubblici o meno i dialoghi Arbitro-Var. “Se i dialoghi pubblici tra arbitro e assistenti possono funzionare? Se lo facciamo come il rugby sì, nella Formula 1 sono filtrati. La prima cosa che verrebbe chiesta sarebbe cosa è stato tagliato. È complesso, chi sta in campo e chi sta fuori deve avere una preparazione comunicativa adeguata. Stiamo migliorando tantissimo, anche rispetto all’anno scorso, ma ci vuole ancora tempo. Da parte degli arbitri c’è apertura totale. Non ci sono segreti. Il problema di trasmettere live è che non c’è un filtro. Quello che avviene in campo lo sentirebbe il mondo intero…”. Intanto c’è Ferrieri Caputi nella storia.

ARTICOLI CORRELATI

maria sole ferrieri caputi 7 MARIA SOLE FERRIERI CAPUTI 59 maria sole ferrieri caputi 1 maria sole ferrieri caputi 2 maria sole ferrieri caputi 3 maria sole ferrieri caputi 4 maria sole ferrieri caputi 5 maria sole ferrieri caputi in cagliari cittadella di coppa italia 1