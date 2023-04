ALLA FINE E’ SEMPRE COLPA DELL’ARBITRO! LA RISSA NEL FINALE DI JUVENTUS E INTER NON CI SAREBBE STATA SE IL DIRETTORE DI GARA MASSA AVESSE CORRETTAMENTE ESPULSO LUKAKU PER IL FALLO SU GATTI – L’ATTACCANTE BELGA VA DRITTO SULLA CAVIGLIA DELLO JUVENTINO: A NORMA DI REGOLAMENTO SAREBBE DA ROSSO…

Nessun giornale, al solito, dice apertamente che la rissa nel finale di Juventus e Inter, e i cori razzisti non ci sarebbero stati se l’arbitro Massa avesse correttamente espulso Lukaku, anziché ammonirlo, per il fallo su Gatti qualche minuto prima. Lukaku insegue il giocatore della Juventus (che non gli aveva fatto e detto nulla) e, con il piede a martello, va sulla sua caviglia: da regolamento è espulsione. E, come dice Lukaku, zitti, muti.

