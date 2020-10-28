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FLASH! LA CHAMPIONS VISTA DA CAPELLO: "LA JUVE DEVE RINGRAZIARE DIO CHE ALLA FINE DEL PRIMO TEMPO STA PERDENDO SOLO 1-0 CONTRO IL BARCELLONA" - "DON" FABIO CONFESSA CHE NON SI ASPETTAVA L'ERRORE DI MESSI - "I BIANCONERI POTEVANO ESSERE PIÙ PERICOLOSI E NON LO SONO STATI..." - DUE GOL ANNULLATI A MORATA-
TORNA, BORAT, TUTTO È PERDONATO! – QUANDO USCÌ IL PRIMO FILM CON IL PERSONAGGIO DI SACHA BARON COHEN IN KAZAKISTAN SI INCAZZARONO PER LA RAPPRESENTAZIONE “RAZZISTA” DEL PAESE, PIENA DI LUOGHI COMUNI. DOPO 14 ANNI, CON IL SEGUITO, NEL PAESE HANNO CAPITO CHE, BELLA O BRUTTA, SEMPRE PUBBLICITÀ È. E SFRUTTANO IL FINTO GIORNALISTA PER… - VIDEO
CHE FIGURA DA PERACOTTARO PER CONTE: IL DIRETTORE DELL'AGENZIA EUROPEA DEL FARMACO SMENTISCE CHE IL VACCINO ARRIVI A NATALE: ''LE PRIME DOSI ARRIVERANNO TRA GENNAIO E FEBBRAIO E PER UNA VACCINAZIONE DIFFUSA BISOGNERÀ ASPETTARE L'ESTATE, MENTRE SI POTRÀ TORNARE A UNA VITA NORMALE A FINE 2021
12 ANNI A CUCCIA - ALL'ASSEMBLEA DI MEDIOBANCA VINCE LA LISTA DI NAGEL, AMMINISTRATORE DELEGATO DAL 2008 E PER ALMENO ALTRI TRE ANNI. PAGLIARO CONFERMATO ALLA PRESIDENZA, VINCI DIRETTORE GENERALE. HANNO OTTENUTO IL 67% DEL CAPITALE PRESENTE, UNA MAGGIORANZA DI DUE TERZI A PROVA DI MINORANZA DI BLOCCO - DEL VECCHIO VOTA PER ASSOGESTIONI CON IL SUO 10,2% (19,7% TOTALE), MENTRE RISULTA PERDENTE L'INIZIATIVA ATTIVISTA DI BLUEBELL (1,6% DEL CAPITALE PRESENTE)
“PERCHÉ NON FANNO COSÌ ANCHE NEI TEATRI?” - FATE VEDERE A FRANCESCHINI COME FA COSTANZO AD ANDARE IN ONDA CON LA SALA PIENA DI PUBBLICO E ADDIRITTURA SENZA MASCHERINA: “PRIMA DI ENTRARE FANNO TUTTI IL TEST SIEROLOGICO, FRA UNA PERSONA E L’ALTRA C’È IL PLEXIGLAS, E ANCHE TRA UN OSPITE E L’ALTRO. POSSONO FARLO TUTTI, INVECE CHE ROMPERE E FARE POLEMICHE” – CERTO, MOLTI STUDI DICONO CHE IL COVID SI TRASMETTE TRAMITE AEROSOL… – VIDEO
“IO FREDDO? MA LA GENTE COSA SA DI ME? IN CAMPO SONO CONCENTRATO MA FUORI SO DIVERTIRMI UN CASINO” – JANNIK SINNER È LO SPORTIVO ITALIANO DEL MOMENTO. 19 ANNI, MA GIÀ CAPACE DI SFIDARE I GRANDI DEL TENNIS: “PER UNO VALGO I PRIMI 10, PER UN ALTRO NON ARRIVERÒ MAI. NON ASCOLTO NESSUNO DEI DUE. LA COSA MIGLIORE CHE HO, NON SONO I COLPI. MA LA…" - QUEL BATTIBECCO CON ZVEREV: “IN QUEL MOMENTO DOVEVO INVENTARMI QUALCOSA PER CAMBIARE LA PARTITA”
COSA ACCADDE QUELLA NOTTE – IL JAZZISTA MARCELLO ROSA SUONAVA AL RUGANTINO QUEL 5 NOVEMBRE DEL 1958, LA NOTTE CHE NACQUE LA DOLCE VITA - “ANITA EKBERG INIZIO' A BALLARE DA SOLA A PIEDI NUDI. MI SI AVVICINÒ UNA BRUNETTA BONAZZA E MI DISSE IN ROMANESCO: “‘SLACCIAME 'A GUEPIERE E ‘A SOTTANA, MO’ JE FACCIO VEDÈ IO A QUELLA’’- IN PIENO PAROSSISMO, URLAVA: “DATEMI IL TAPPETO DI ALLAH!”, VOLEVA DIRE DATEMI GIACCHE E CAPPOTTI. E PARTI' LO SPOGLIARELLO. ERA LA BALLERINA TURCA AICHÈ NANÀ - TUTTI I MUSICISTI FURONO CONDANNATI A TRE ANNI CON LA CONDIZIONALE. CON I LORO STRUMENTI ECCITAVANO LA TURCA..."
CI SCRIVE TRENITALIA E AMMETTE CHE LE ESIGENZE DI MOBILITÀ DEL PERIODO NATALIZIO ''NON POSSONO ESSERE SEMPLICEMENTE RIMODULATE SULLA BASE DELLE ESPERIENZE DEGLI ANNI PASSATI, MA IMPONGONO UNA APPROFONDITA VALUTAZIONE DEL MUTATO CONTESTO''. QUINDI QUEST'ANNO I BIGLIETTI PER I TRENI NATALIZI SARANNO DISPONIBILI ''A PARTIRE DAGLI INIZI DI NOVEMBRE'', CON VARIE SETTIMANE DI RITARDO RISPETTO AL SOLITO. SEMPRE CHE IN QUESTI GIORNI NON SIA IL GOVERNO A SCONVOLGERE I PIANI DI VIAGGIO DEGLI ITALIANI…
BELLA MA INUTILE: A QUATTRO MESI E MEZZO DAL SUO LANCIO, NON SI PUÒ DIRE CHE LA APP ''IMMUNI'' ABBIA DATO UN GRAN CONTRIBUTO - CHI RICEVE LA NOTIFICA NON HA DIRITTO IN AUTOMATICO A TAMPONE, SE NON A DISCREZIONALITÀ DEI MEDICI, SPESSO OBERATI DALLE TROPPE RICHIESTE: IL RISULTATO È UNA EVIDENTE FARRAGINOSITÀ DELLA PROCEDURA. E NON A CASO I POSITIVI CHE HANNO CONDIVISO I PROPRI DATI TRAMITE LA APP SIANO POCO PIÙ DI MILLE. SE PENSIAMO CHE SOLO OGGI SONO 25MILA…