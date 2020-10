“IO FREDDO? MA LA GENTE COSA SA DI ME? IN CAMPO SONO CONCENTRATO MA FUORI SO DIVERTIRMI UN CASINO” – JANNIK SINNER È LO SPORTIVO ITALIANO DEL MOMENTO. 19 ANNI, MA GIÀ CAPACE DI SFIDARE I GRANDI DEL TENNIS: “PER UNO VALGO I PRIMI 10, PER UN ALTRO NON ARRIVERÒ MAI. NON ASCOLTO NESSUNO DEI DUE. LA COSA MIGLIORE CHE HO, NON SONO I COLPI. MA LA…" - QUEL BATTIBECCO CON ZVEREV: “IN QUEL MOMENTO DOVEVO INVENTARMI QUALCOSA PER CAMBIARE LA PARTITA”