jose mourinho 2 jose mourinho 1 FRIEDKIN MOURINHO
FLASH! DRAGHI CI RIPENSA: PRONTO IL BONUS PSICOLOGO MA SOLO PER CHI TIFA ROMA (DA “SOCIALISTI GAUDENTI”)-
LA SALUTE MENTALE NON È UN BONUS – IL BONUS DESTINATO ALL’AIUTO PSICOLOGICO È STATO AFFOSSATO IN SENATO, DOVE NON È PASSATO UN EMENDAMENTO BIPARTISAN DA 50 MILIONI DI EURO PER LA PSICOTERAPIA, E ALLA CAMERA NON VA OLTRE LE PROMESSE DEL MINISTRO SPERANZA - E INTANTO LA PANDEMIA FA AUMENTARE I PROBLEMI PSICOLOGICI NON SOLO TRA BAMBINI E ADOLESCENTI, MA ANCHE TRA I QUARANTENNI CHE…
CI VUOLE GRANO PER IL GRANO – GLI EFFETTI DELLA STANGATA SU PASTA, PANE E FARINA GIÀ SI VEDONO: IN ITALIA I COSTI DELLE SEMINE SONO PRATICAMENTE RADDOPPIATI, MA SONO AUMENTATI ANCHE I PREZZI DEI MEZZI AGRICOLI E DEI FERTILIZZANTI – IL FENOMENO NON RIGUARDA SOLTANTO IL NOSTRO PAESE MA È UN GLOBALE: COLPA DEI RINCARI DELL'ENERGIA, GLI AUMENTI DEI CONSUMI IN PAESI COME CINA E I CAMBIAMENTI CLIMATICI…
IL CALCIO ITALIANO E' UN FAR WEST! COMMISSO CHIAMA GLI AGNELLI "FIGLI DI PUTTANA": "IN USA GLI AZIONISTI AVREBBERO FATTO CAUSA” – ROCCO COMMISSO SCATENATO NELL’INTERVISTA AL FINANCIAL TIMES - “CHI ALTRO HA FATTO QUELLO CHE HO FATTO IO? NON GLI AGNELLI, NON QUEL RAGAZZO ALLA SUNING. SONO UN ANIMALE DIVERSO. SPERO CHE MI RISPETTINO. E SE NON LO RISPETTANO, VAFFANCULO” - “IL CALCIO È UNA STRONZATA. HAI RAGAZZI DI 20 ANNI CHE GUADAGNANO MILIONI DI EURO. IO NEL MIO PRIMO LAVORO PRENDEVO 200 DOLLARI A SETTIMANA” – E POI GATTUSO, VLAHOVIC E IL NUOVO STADIO...
CAFONALINO DEL CATETERE TEATRALE - A ROMA IL CLUB "OTIUM" METTE IN SCENA LA COMMEDIA "QUANDO RISORGE IL SOLE", CON 35 ATTORI NON PROFESSIONISTI, UNO PIU' GIURASSICO DELL'ALTRO, IMPARRUCCATI E IN COSTUME - SUL PALCO, TRA GLI ALTRI, SILVANA E GIANLUIGI AUGERO, LUCIO E FRANCESCO DESSOLIS, DAVIDE MOSCATO, GIANNI E MARIA ROMANA IETTO, ALBERTO E MARIA TERESA DI VECE, DANIELA SCHIAZZANO E… - FOTO
ALTRO CHE TRANSIBERIANA! - GRAZIE AL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FERROVIA NEL LAOS, SI POTRÀ ANDARE DAL PORTOGALLO FINO A SINGAPORE IN TRENO CON UN UNICO BIGLIETTO – IL PERCORSO, CHE BATTE IL RECORD DELLA LEGGENDARIA TRANSIBERIANA, È LUNGO 18.755 CHILOMETRI E PER COMPLETARLO CI VOGLIONO 21 GIORNI – IL COSTO DEL BIGLIETTO SI AGGIRA SUI 1.200 EURO, CHE INCLUDONO LE FERMATE PER FARE I VISTI NECESSARI E...
"IL PICCO DEI CONTAGI ARRIVERÀ A FEBBRAIO. LA TERZA DOSE DOPO TRE MESI E' EFFICACE A METÀ" - IL FISICO VITTORIA COLIZZA, CONSULENTE DEL GOVERNO FRANCESE: "RENDERE SETTIMANALE IL BOLLETTINO DEI CONTAGI? NON CAPISCO IL SENSO DI QUESTA PROPOSTA. I DATI VANNO SEMPRE COMUNICATI IN ASSOLUTA TRASPARENZA E DOBBIAMO CONTINUARE A SORVEGLIARE GIORNALMENTE L'EPIDEMIA - A DISTANZA DI DUE MESI LA PROTEZIONE DELLA TERZA DOSE È INTORNO AL 50% MA RIMANE MOLTO ALTA LA PROTEZIONE CONTRO L'OSPEDALIZZAZIONE - NON MI MERAVIGLIEREI SE SERVISSERO ALTRE DOSI. IN UN ANNO ABBIAMO AVUTO TRE VARIANTI…"