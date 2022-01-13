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IL CALCIO ITALIANO E' UN FAR WEST! COMMISSO CHIAMA GLI AGNELLI "FIGLI DI PUTTANA": "IN USA GLI AZIONISTI AVREBBERO FATTO CAUSA” – ROCCO COMMISSO SCATENATO NELL’INTERVISTA AL FINANCIAL TIMES - “CHI ALTRO HA FATTO QUELLO CHE HO FATTO IO? NON GLI AGNELLI, NON QUEL RAGAZZO ALLA SUNING. SONO UN ANIMALE DIVERSO. SPERO CHE MI RISPETTINO. E SE NON LO RISPETTANO, VAFFANCULO” - “IL CALCIO È UNA STRONZATA. HAI RAGAZZI DI 20 ANNI CHE GUADAGNANO MILIONI DI EURO. IO NEL MIO PRIMO LAVORO PRENDEVO 200 DOLLARI A SETTIMANA” – E POI GATTUSO, VLAHOVIC E IL NUOVO STADIO...

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"IL PICCO DEI CONTAGI ARRIVERÀ A FEBBRAIO. LA TERZA DOSE DOPO TRE MESI E' EFFICACE A METÀ" - IL FISICO VITTORIA COLIZZA, CONSULENTE DEL GOVERNO FRANCESE: "RENDERE SETTIMANALE IL BOLLETTINO DEI CONTAGI? NON CAPISCO IL SENSO DI QUESTA PROPOSTA. I DATI VANNO SEMPRE COMUNICATI IN ASSOLUTA TRASPARENZA E DOBBIAMO CONTINUARE A SORVEGLIARE GIORNALMENTE L'EPIDEMIA - A DISTANZA DI DUE MESI LA PROTEZIONE DELLA TERZA DOSE È INTORNO AL 50% MA RIMANE MOLTO ALTA LA PROTEZIONE CONTRO L'OSPEDALIZZAZIONE - NON MI MERAVIGLIEREI SE SERVISSERO ALTRE DOSI. IN UN ANNO ABBIAMO AVUTO TRE VARIANTI…"