FLASH! ENRICO VARRIALE E' STATO SOSPESO DALLA RAI: NON ANDRA' IN VIDEO FINO A QUANDO LA SUA VICENDA NON SARA' CHIARITA - IL GIORNALISTA E' INDAGATO PER STALKING E LESIONI PERSONALI DOPO LA DENUNCIA DELL'EX COMPAGNA- "ENRICO VARRIALE MI HA PICCHIATA, SBATTUTA CONTRO IL MURO, MI PERSEGUITA CON TELEFONATE DI NOTTE, SI APPOSTA SOTTO CASA, CITOFONA ALLE 6 DI MATTINA...”

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“ENRICO VARRIALE MI HA PICCHIATA, SBATTUTA CONTRO IL MURO, MI PERSEGUITA CON TELEFONATE DI NOTTE, SI APPOSTA SOTTO CASA, CITOFONA ALLE 6 DI MATTINA...” – IL GIORNALISTA DI RAISPORT INDAGATO PER STALKING NEI CONFRONTI DELLA EX COMPAGNA. IL GIUDICE HA DISPOSTO IL DIVIETO DI AVVICINAMENTO E DI COMUNICARE CON LA EX, ANCHE PER INTERPOSTA PERSONA - IL GIP: “PERSONALITÀ AGGRESSIVA E PREVARICATORIA, INCAPACE DI AUTOCONTROLLO”. NEL RAPPORTO HANNO PESATO IL NERVOSISMO E “I REPENTINI SCATTI D’IRA” DI VARRIALE, SOTTO STRESS ANCHE PER NON ESSERE CONFERMATO COME VICEDIRETTORE DI RAI-SPORT - TUTTE LE RISSE TELEVISIVE DI VARRIALE – VIDEO

 

https://www.dagospia.com/rubrica-30/sport/ldquo-enrico-varriale-mi-ha-picchiata-sbattuta-contro-muro-mi-284401.htm

 

 

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