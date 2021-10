6 ott 2021 16:54

FLASH! ENRICO VARRIALE E' STATO SOSPESO DALLA RAI: NON ANDRA' IN VIDEO FINO A QUANDO LA SUA VICENDA NON SARA' CHIARITA - IL GIORNALISTA E' INDAGATO PER STALKING E LESIONI PERSONALI DOPO LA DENUNCIA DELL'EX COMPAGNA- "ENRICO VARRIALE MI HA PICCHIATA, SBATTUTA CONTRO IL MURO, MI PERSEGUITA CON TELEFONATE DI NOTTE, SI APPOSTA SOTTO CASA, CITOFONA ALLE 6 DI MATTINA...”